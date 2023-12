Cristiano Ronaldo la 'lía' en Arabia: ¿hizo gestos al árbitro de estar comprado?

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió este viernes 3-0 ante el Al Hilal y vio como el equipo de Neymar, lesionado toda la temporada, mantuvo su liderato y alejó a 7 puntos al equipo de Riad.

Como era de esperar, CR7 terminó enfadado el partido al caer derrotado ante su gran rival en la liga saudí. El luso, además, terminó desesperado con el árbitro del partido después de que le anulara un gol por un polémico y ajustadísimo fuera de juego cuando el resultado era de 1-0 para los locales.

El tanto, de haberse concedido, era el empate y habría evitado que el Al Nassr se dejara los tres puntos. No obstante, no fue así. El árbitro colombiano Wilmar Roldán lo tuvo claro pese a que la posición era tremendamente ajustada. La decisión sacó de las casillas a Cristiano y este no pudo evitar reírse irónicamente y dirigirse al colegiado desde el suelo haciendo gestos de que le habían comprado.

El ex del Madrid, por si no esto no era suficiente, volvió a enfurecerse después de que Wilmar Roldán no interpretara como penalti una posible obstrucción de Bono, portero del Al Hilal, al luso en una disputa aérea.

Y no fue lo único: ¿hubo penalti de Bono a CR7?

Esta acción sucedió en la recta final del encuentro, donde el Al Nassr encajó otros dos tantos en el minuto 89 y 92, ambos obra de Mitrovic. Un desquiciado Ronaldo abandonó el campo disgustado con la actuación arbitral e incluso se dirigió al presidente del Al Hilal con cara de pocos amigos para comentar algo relacionado con el partido. Para poner la guinda a una horrenda noche para el genio de Madeira, la afición local le despidió con canticos de "Messi, Messi".

Ronaldo, máximo goleador de la Liga

La Liga saudí, con 15 jornadas ya disputadas, la lidera el propio Al Hilal con 41 puntos seguido del Al Nassr con 34 y el Al Ahli con 30. Cristiano, de momento, puede presumir de ser el máximo goleador de la competición con 15 tantos y 7 asistencias por los 13 de Aleksander Mitrovic. Muy buena temporada del crack portugués en su segundo año en Arabia, eso sí, veremos si sus grandes actuaciones individuales se ven reflejadas en títulos para su equipo.