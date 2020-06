Cristiano: "La gente habla de mí como si fuera un delincuente"

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, afirmó después de ganar la Liga, que opina que la gente habla de él como si fuera un "delincuente" y resaltó que no es un santo, aunque tampoco "el diablo". El jugador portugués hizo esas declaraciones tras ser cuestionado por la imagen de la pasada jornada en la que cuestionaba al jugador del Celta Cabral que estaba esperando un maletín.

"La gente habla de mí como si fuera un delincuente. No soy un santo pero tampoco el diablo. La gente habla de mí y no sabe un carajo. Se dicen cosas que no son verdad. No veo televisión porque si no, no tendría vida. Tanto que hablan de mí de mala hostia, de fútbol y fuera del fútbol. La gente no sabe de la realidad. Hablan de mí como si fuera un delincuente", explicó.

"Cuando la gente habla de Cristiano se equivoca, en el fútbol y fuera del fútbol. Las críticas del fútbol no me preocupan porque sé que al hacer las cuentas la gente se va a callar, como siempre. Están con dos piedras en la mano cuando hablo. No soy un santo pero tampoco el diablo que mucha gente dice que yo soy", añadió.

"No me gusta porque tengo una familia, una madre, un hijo y no me gusta que me pongan igual que a los demás cuando hacen tonterías, yo no hago tonterías, hago las cosas bien", insistió. Asimismo, indicó que Zidane hizo una gestión muy "inteligente" de la plantilla y declaró que el técnico francés hizo un trabajo "fenomenal" a lo largo del curso. "He hecho una preparación para la parte final porque sabía que iba a ser importante, he tenido buenas

La Liga en la última jornada, "sabe mucho mejor"

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, aseguró después de proclamarse campeón de la Liga española, que conseguir el título en la última jornada "sabe mucho mejor". "Me siento bien y feliz de ayudar al equipo en los últimos partidos de Liga y de la Champions.

Llego fresco y ahora tengo que ayudar en la final de Cardiff", dijo. Además, Karim Benzema indicó que el título es muy "importante" para toda la plantilla y el cuerpo técnico y declaró estar "muy orgulloso del grupo". "También hay que dar las gracias a toda la afición del Real Madrid. Somos un equipo y un grupo formidable, que se ve en cada partido y en cada entrenamiento", añadió.

El centrocampista croata Luka Modric reconoció sentir una "sensación increíble" por haber ganado el título de Liga y comentó que el Real Madrid mereció ganar el campeonato. "Estamos muy contentos y ahora hay que celebrarlo con nuestra gente. Es mi primera Liga, está siendo un año increíble y todavía queda una final", añadió. Keylor Navas afirmó que está viviendo "un año muy lindo" gracias al trabajo de todo el club y dijo que espera que la Liga que ha ganado sea la primera de "muchas".

Gareth Bale reconoció que es una experiencia "espectacular" haber ganado su primera Liga y Álvaro Morata reconoció que "cuando uno está en el Real Madrid es para vivir momentos como este". "Ahora ojalá que ganemos la Champions. Estamos agradecidos a la afición y todos juntos somos uno. Es la mejor Liga del mundo, en la que hay grandísimos equipos, pero hemos sido una familia y solo así se puede ganar", apuntó.

Dani Carvajal manifestó que el Real Madrid es el "justo ganador" de la Liga porque fue el "mejor" equipo durante todo el año. "Ahora tenemos otra final y queremos ganarla. Lo que tiene el madridismo es espectacular y ahora vamos a celebrarlo con ellos. Espero que sea la primera Liga de muchas", concluyó.