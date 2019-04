Cristiano, en su homenaje: "Para mí es un honor, se lo agradezco a mis compañeros, entrenadores..."

El acto comenzó con un vídeo en el que se repasaron varios de los goles de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, a lo que siguió Florentino Pérez. "Cristiano es el máximo goleador de la grandiosa historia del Madrid, de un equipo con mitos como Di Stéfano o Raúl. Desde que llegó, su compromiso y su entrega han quedado en cada partido, y ha tenido ese afán de superarse a sí mismo y no rendirse nunca. El madridismo te quiere y te adora, gracias por lo que nos has dado", dijo el presidente blanco.

Cristiano también habló, junto con los trofeos que ha conseguido en el Madrid, y se mostró muy feliz: "Para mí es un honor conseguir este premio. Jamás me planteé poder vestir esta camiseta y ser el máximo goleador de la historia del club, poder batir a mi amigo Raúl y a Di Stéfano. Estoy muy contento", dijo el portugués emocionado.

El portugués también quiso agradecer a sus compañeros, entrenadores y demás personal del club. "Sin mis compañeros no podría haberlo conseguido. También los entrenadores que he tenido, desde Pellegrini, Mourinho, Ancelotti y ahora Benítez. Me ayudaron siempre".

Por último, y aunque también tuvo alguna referencia a la prensa y sus últimos encuentros, quiso volver a dar las gracias y se despidió con un "hala Madrid", para después posar con sus compañeros y los títulos conquistados.