Copa América 2024: Brasil tropieza ante Colombia y Vinícius no jugará los cuartos ante Uruguay por un manotazo a James

La Copa América 2024 ya tiene definidos sus cuartos de final y el Uruguay vs Brasil será el duelo estrella el próximo domingo. La selección brasileña no paso del empate (1-1) ante Colombia y finalizó segunda del Grupo D, lo que le aboca a un cruce de cuartos ante Uruguay el próximo domingo 7 de julio en Las Vegas. La Canarinha no podrá contar con Vinícius Jr., su gran estrella, para el duelo ante los uruguayos después de que el delantero viera una cartulina amarilla por un manotazo sobre James Rodríguez a los seis minutos de partido ante Colombia.

El delantero del Real Madrid era uno de los cuatro jugadores que correrían el riesgo de perderse la próxima ronda de cuartos de final de la Copa América con Brasil. Los otros tres eran Éder Militão, Lucas Paquetá y Wendell, también titulares contra el combinado cafetero.

Colombia logró retener el liderato del Grupo D y mantener su racha de partidos invicto gracias a un gol de Daniel Muñoz, un tanto que igualaba el marcador tras el magistral tanto de falta directa convertido por Raphinha.

El partido tuvo dos jugadas polémicas, una en cada área. Brasil reclamó un penalti sobre Vinícius ante Daniel Muñoz con 1-0 e favor de la selección carioca. Dorival Júnior, seleccionador brasileño, criticó el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y que no se decretara pena máxima revisando la jugada en el VAR.

"El árbitro fue decisivo. Dentro del estadio solo él y el VAR no vieron penalti, que con toda seguridad existió. Brasil fue muy perjudicado. En aquel momento sería un 2-0 y con la velocidad que tenemos", lamentó Dorival Júnior.

Por su parte, Colombia vio como el VAR le anulaba un gol por posible fuera de juego de Davinson Sánchez en el minuto 23. La polémica surgió por el hecho de que la línea se tiró sobre Jhon Córdoba que, aunque está adelantado, no interviene en la acción del gol colombiano.

Cuadro de cuartos de la Copa América 2024

Colombia se medirá en cuartos a Panamá el sábado, en Glendale (Arizona) y Brasil se enfrentará a Uruguay el mismo día a en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Por el otro lado del cuadro Argentina se jugará una plaza para las semifinales ante Ecuador en Houston, mientras que Venezuela se medirá a Canadá.

Argentina vs Ecuador (5 julio | 03:00 horas)

Venezuela vs Canadá (6 julio | 03:00 horas)

Colombia vs Panamá (7 julio | 00:00 horas)

Uruguay vs Brasil (7 julio | 03:00 horas)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com