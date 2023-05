La conversación de Carlos Alcaraz con los futbolistas del Real Madrid

La 'Alcarazmanía' no tiene fin en Madrid. Todo el mundo quiere ver jugar a Carlos Alcaraz y este domingo varios jugadores del Real Madrid fueron al Estadio Manolo Santana para animar al tenista murciano durante la tercera ronda del Mutua Madrid Open. Seguidor del club merengue, Carlitos fue apoyado desde las primeras filas por estrellas como Vinícius, Rodrygo, Fede Valverde o Ceballos. El vigente campeón en la capital no decepción y brindó en la Caja Mágica un sólido triunfo ante el búlgaro Dimitrov.

La visita de las figuras merengues no pudo hacer más ilusión al joven tenista de solo 19 años: "Todavía me pongo nervioso, no nos vamos a engañar", reconoció un Alcaraz que tuvo la ocasión de saludar a los futbolistas al término del encuentro del partido antes de marcharse a los vestuarios. "Ver en la grada a bestias como ellos… Para mí es una gran alegría que vengan a ver mi partido", reflexionó.

El número 2 del ranking ATP quiso transmitir sus mejores deseos a los jugadores merengues, que afrontan en las próximas semanas uno de los grandes objetivos de la temporada: la final de Copa del Rey ante Osasuna y las semifinales de la Champions League, máxima competición continental de clubes. "Hemos hablado de lo bien que he jugado hoy, de sus últimos resultados… Hemos comentado todo lo que viene contra el [Manchester] City. Les he deseado mucha suerte y ellos a mí también", desveló el de El Palmar en sala de prensa.

"Haaland me da miedo..."

Sobre la decisiva eliminatoria ante el City, el murciano ya se había pronunciado en el programa 'Iguales' dejando una perla: "Haaland me da miedo, es una auténtica bestia. Está rompiendo récords de todo. Pero el Madrid en Champions es como Rafa en Roland Garros. Siempre tengo esperanzas, pero como el año pasado nos libramos por los pelos, veremos a ver este año. No me cuadran las semis de Champions por unos días aquí".

Alcaraz mantiene una gran conexión con el club de Concha Espina. La temporada pasada, por ejemplo, ya fue a la final de la Champions League festejada en París durante su participación en Roland Garros y también vivió en directo la consecución del título de Liga. Ahora, su objetivo deportivo inmediato pasa por revalidar título en el Mutua Madrid Open. Para ello, tendrá que ganar en octavos al alemán Alexander Zverev en una reedición de final del año pasado en la Caja Mágica.