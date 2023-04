Carlos Alcaraz: "Hay muchos memes de Murcia porque realmente no han ido"

Carlos Alcaraz, vigente campeón del Mutua Madrid Open, ha visitado el programa 'Iguales' del torneo madrileño antes de intentar revalidar título en la Caja Mágica. El de El Palmar ha repasado su evolución de un adolescente de Murcia a convertirse en uno de los mejores tenistas del mundo.

Locura en dos años

"Estos dos últimos años han sido una locura, ha cambiado un poquito mi vida pero nos lo tomamos con naturalidad. Muy contento con el inicio de 2023, aunque empezamos el año no muy bien con la lesión y no pudiendo jugar en Australia. Hoy en día estamos bien físicamente".

Jimmy Butler

"Coincidí con Jimmy Butler en Argentina. A través de Albert, mi representante, preguntó si podía venir a ver el partido. Luego vino a Miami y yo fui a la NBA y hemos cogido buena relación. Estuve en primera fila, en pista. Te das cuenta de pequeños detalles que en otro lado no te das cuenta. Era mi primer partido de la NBA en directo y fue una auténtica pasada, son bicharracos".

Moda y zapatillas favoritas

"Me gusta la ropa ancha, últimamente también me está gustando el tema de la ropa. Soy un friki de las zapatillas. Tengo muchas en el punto de mira. Las que me encantaría tener serían las Air Jordan 1 Chicago Off-White".

¿Qué persona le ha impactado conocer?

"Reguilón vino a verme y habíamos hablado de vez en cuando. Quedamos a cenar algún día. Cogimos muy buena relación y he venido con él algunos días libres últimamente. Ahora mismo somos amigos bastante cercanos".

"Me hice una foto con LeBron James y después de hacérmela estaba temblando. Me transmitió muchísimo respeto. También conocí a Ronaldo y a muchos jugadores de fútbol. Aun así, todavía hablo con ellos y les conozco y me transmiten muchísimo respeto".

"Yo mismo no me considero a la magnitud de otros deportistas. No sé si porque no lo estoy o porque soy así. Veo a muchos críos llorar porque les he firmado o me he hecho una foto con ellos y yo es como... ¡que soy una persona normal, no te tienes porqué ponerte así! Pero bueno, en cierto modo me agrada que me animen y apoyen. Para mí es una maravilla".

Los memes de Murcia

"Soy de un pueblo, no soy de Murcia centro. En el pueblo nos conocemos todos y eso me ha ayudado a ser la persona que soy. Mis padres han sido siempre muy cercanos con la gente, muy naturales, y he salido como ellos. Siempre digo que Murcia está muy infravalorada, hay muchos memes de Murcia porque realmente no han ido. Pero la gente que ha ido sale encantada: tenemos playa, montaña, buen clima, buena comida, sitios espectaculares... A quienes no han ido y crean esos memes, cuando vayan se arrepentirán porque saldrán encantados".

"Intentamos quitar ese meme de Murcia y ponerla en el mapa, a mí me encanta mi casa. Por más éxito que tenga, siempre voy a ser el mismo y a tener claro de dónde vengo y de dónde he salido. Como en tu casa, en ningún sitio".

Carlitos, el 'gamer'

"En Australia durante la pandemia estuvimos 15 días sin poder salir. Estuve todo el día viendo el FIFA porque entonces era malísimo. Prefiero el Ultimate Team. El último no he jugado, sino al 2022. Siempre ponía a los que más corrían. Jugaba mucho con Carreño, siempre me ganaba y me picaba. Contra Rafa jugué el año pasado en Twitch y le metí un palizón, Rafa era regulín".

¿Miedo al City?

"Haaland me da miedo, es una auténtica bestia. Está rompiendo récords de todo. Pero el Madrid en Champions es como Rafa en Roland Garros. Siempre tengo esperanzas, pero como el año pasado nos libramos por los pelos, veremos a ver este año. No me cuadran las semis de Champions por unos días aquí".

Su rifirrafe con Tsitsipas

"Soy una persona sin rencor por lo que haya pasado. Tsitsipas es una buena persona, en pista pueden pasar cosas. La gente se puede equivocar, yo me he equivocado muchas veces. Fuera de pista tenemos un trato muy bueno. Me cae muy bien".

"Me llevo bien con todo el mundo: saludo, me río y hablo con mucha gente. Pero voy a mi rollo con mi equipo. Me junto muchísimo con Pablo Carreño, es mi mejor amigo por el circuito".

Juan Carlos Ferrero, su entrenador

"No recuerdo estar en el sofá viendo a Juanqui, pero he visto millones de vídeos de cuando él jugaba. Empezó a ser entrenador con Zverev y luego empezó conmigo. Para mí Ferrero lo es todo. Lo que él hizo por mí, volver a viajar conmigo en los júnior y empezar de cero para ser mi entrenador, fue una muestra de la persona que es. Sin él no sería quien soy hoy en día".