Leo Messi se ha sincerado sobre sus problemas con Hacienda en una entrevista a 'Rac1': "Cuando tuve los problemas con Hacienda fue muy difícil para mí y para mi familia. La gente no se entera de lo que era, escucha y opina. Un sector de la prensa ayudó a esa que fuera así también. Yo fui el primero y por eso fue tan duro todo. Iban a por todos los deportistas. Lo mejor es que mis hijos eran pequeños y no se enteraron de nada".

El futbolista del Barcelona asegura que estuvo cerca de dejar el club: "En esa época tuve en la cabeza el largarme. No por querer dejar el Barça, sino por dejar España. Creí que estaba siendo maltratado. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero nunca tuve una oferta oficial. Todos sabían de mis ganas de seguir en el Barcelona".

No está costando arrancar, pero tenemos un plantel para ganar todo. En estos últimos años siempre tuvimos este proyecto ganador, si bien los dos últimos años fue culpa nuestra si nos eliminaron en la Champions. No fue culpa del proyecto ni del entrenador.

Eso sí, ahora tiene claro que quiere acabar su carrera en el Barça: "Mi idea es quedarme aquí y sigue siendo esa. Por lo que siento por el club, por lo bien que estamos en esta ciudad. No me gustaría cambiar las amistades a mis hijos".

Asegura que él quería que viniera Griezmann: "Era uno de los mejores y nunca tuvo ningún inconveniente con que venga". También quería que viniera Neymar y pensó que Florentino iba a ficharle para el Madrid. "Al poco tiempo de irse se dio de que se había equivocado", reconoce Leo sobre Neymar.

Sobre la continuidad de Ernesto Valverde como técnico culé: "Fue una alegría" que se quedara finalmente. "Me gusta el VAR, pero creo que todavía está dejando muchas dudas", reconoce. "Hoy por hoy no despeja todo tipo de dudas", expresa.

"Iniesta y Xavi eran únicos, por eso cambió un poco la filosofía de este equipo. Por eso obviamente esto cambió mucho", reflexiona Messi. "Xavi se está formando y en algún momento va a terminar aquí y va a ser muy similar a lo que dio Guardiola", dice.

Sobre el encontronazo de Piqué con la directiva: "Geri (Piqué) no informa nada a nadie, mucho menos conmigo. Me sorprendió lo que dijo. Lleva muchos años en esta casa y sabe cómo se manejan los temas. Yo no lo hubiera hecho. Es hacer la bola más grande en un momento que no nos convenía. Pero Geri es así".

Su mejor momento: "La época de Guardiola fue una de las mejores". También dice que "Guardiola es el mejor todos, con Luis Enrique muy cerquita" sobre su entrenador favorito. En cuanto al peor: "2013, 2014... me lesioné, estuve varios meses fuera".

"Mi mejor gol fue el de cabeza contra el United en la final de la Champions", dice el futbolista. Asegura que la selección española es el equipo que más le ha sorprendido de cuantos se ha enfrentado y tiene especial recuerdo de la goleada al Real Madrid.

Se confiesa casi un catalán más: "Llevo más tiempo aquí que en Argentina, mis hijos son catalanes". Sobre su hijo Mateo: "Lo de Mateo se nos está yendo de las manos. Ya lo estamos cortando. Es un 'malparido'".

En cuanto a la directiva del Barça, asevera que no habla con la directiva desde la debacle contra el Liverpool en Anfield: "No hablo con Bartomeu desde Liverpool".