Condenan a 17 años de cárcel al asesino de Paco Naval, futbolista del Chipiona FC, que fue apuñalado a los 24 años

Asier J.L. ha sido condenado este lunes a 17 años y 6 meses de cárcel por el asesinato de Paco Naval, futbolista del Chipiona CF de 24 años, el pasado 1 de marzo de 2023. Una tragedia que conmocionó al municipio gaditano por la frialdad y la violencia con la que se produjo.

17 años y 6 meses de prisión

Hace unas horas la Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la condena de Asier, que tenía apenas 20 años cuando cometió el asesinato y que lleva desde entonces en prisión provisional. Ahora, a los 23, afronta una pena de 17 años y 6 meses en la cárcel.

Quería acabar con la vida de una persona indeterminada

El acusado reconoció el crimen y las conclusiones del fiscal corroboran que compró un cuchillo de cocina de grandes dimensiones "con la clara intención de utilizarlo para acabar con la vida de una persona indeterminada". "Ha sido un sorteo. Una persona ha decidido asesinar a otra y Paco fue el primero que se ha encontrado por la calle. No hubo ninguna historia personal. Ni rencillas, ni conflicto. Agresor y víctima no tenían relación personal, no se conocían de nada. Simplemente, un individuo decidió salir a matar y lo hizo con el primero que vio. Así de rápido se ha llevado la vida de un joven de nuestra localidad", lamentaba entonces Luis Mario Aparcero, regidor de Chipiona

Es más, durante el proceso el asesino llegó a admitir directamente que lo hizo porque "quería saber lo que era apuñalar a alguien".

Un asesinato que conmovió a Chipiona

Su víctima fue Paco Naval, entonces jugador del Chipiona CF de 24 años, que ese 1 de marzo de 2023 iba en un vehículo junto a un amigo y tras pararse a saludar a una amiga que paseaba a su perro vio como se le acercaba un hombre con la cara tapada y le apuñaló en el tórax "sin mediar palabra" y "permaneciendo pegado a su cuerpo durante unos segundos" causándole una grave herida en los órganos internos que poco después terminaría costándole la vida en el hospital Puerta del Mar de Cádiz pocas horas después de recibir la puñalada. Paco Naval tenía entonces una hija de 3 años.

Así lamentó su equipo la trágica noticia.

Tras el asesinato, Asier J.L fue a su casa y escondió su cuchillo pero después de ser preguntado por su padre en varias ocasiones si tenía algo que ver con el caso terminó confesando el crimen y entregando el arma homicida a la policía.

