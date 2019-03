Coke, condenado a pagar casi 6.500 euros por ocasionar desperfectos en un ático de alquiler

Un juzgado de Sevilla ha condenado al futbolista Jorge Andújar Moreno 'Coke' a pagar 6.448,51 euros por los desperfectos que ocasionó en un ático que tuvo alquilado en la ciudad andaluza. El defensa, traspasado por el Sevilla al Schalke 04 alemán, ha sido condenado por el juzgado de primera instancia 5 de Sevilla a pagar 7.808,43 euros al propietario del ático que alquiló "a estrenar" en esta ciudad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y que adelanta este martes el Diario de Sevilla, rebaja la condena a 6.448 euros porque la juez considera que el futbolista tuvo que hacer varios desembolsos porque la vivienda no disponía de agua, electricidad y gas, que tuvo que pagar él.

Vivió casi dos años en el ático

Coke, que este lunes se despidió del club andaluz entre lágrimas, firmó el contrato de alquiler el 25 de septiembre de 2012 y vivió en el ático hasta mayo de 2014, cuando lo rescindió de forma unilateral. Por ello, el dueño del inmueble pidió que se le condenara al pago de dos mensualidades de renta (2.800 euros) y a la retención de la cantidad entregada en concepto de fianza (1.400 euros).

También le reclamaba 980 euros correspondientes a la cantidad no satisfecha del mes de mayo de 2014, dado que la entrega de las llaves de la vivienda tuvo lugar el día 21 de mayo. Además, le exigía las cantidades correspondientes a las reposiciones de muebles: dos cajoneras (264,09 euros) y caja fuerte (367,87 euros); y reparaciones que debieron efectuarse en la vivienda por los daños causados, cifrados en 3.191,98 euros y 204,49 euros, estos últimos por el cambio de cerradura de la puerta de entrada de la vivienda por presentar daños.

Vivienda en "mal estado"

Cuando en abril de 2014 entregó la casa, según el juzgado, quedó acreditado "el mal estado de conservación y limpieza en que se encontraba la vivienda, apreciándose defectos en paredes, muebles de cocina, parquet y cerradura de la puerta de entrada de la vivienda".

En su declaración, el jugador reconoció que "por error" se llevó dos cajoneras de armarios, lo que también ocurrió con la caja fuerte de la casa. Para calcular la multa, el juzgado le resta a los 7.808,43 euros que reclamaba el dueño de la vivienda los 1.359,92 euros que el futbolista tuvo que pagar para contratar los suministros necesarios, que no estaban contratados cuando la alquiló.

En este sentido, la sentencia explica que la vivienda "no se encontraba en condiciones óptimas de uso, no sólo porque no tenía instalados los muebles de la cocina, sino más concretamente porque la misma no contaba con los suministros necesarios".

Coke, en su despedida de Sevilla, dijo que se queda "con su gente, su corazón, unos caracoles con una cerveza", y con el Sánchez Pizjuán, al que calificó como un "templo" porque "ningún otro estadio suma tanto".