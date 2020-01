Las claves de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético

Se aproxima la esperada final de la Supercopa de España que se disputará entre dos de los clásicos rivales de LaLiga española, el Real Madrid y el Atlético. El 'derbi' llega en un momento en el que ambos equipos se encuentran en un buen estado de forma, unidos por la ambición de poder lograr un nuevo título.

El encuentro, que probablemente será muy disputado, también contará con una serie de detalles que podrán resultar determinantes en cuanto al hecho de definir un ganador. Estas son las claves principales del partido:

Las bajas

Ambos equipos cuentan con bajas importantes de cara a esta final. El Real Madrid no podrá contar con sus tres referentes ofensivos: Benzema, Bale y Hazard. Todos ellos no han llegado si quiera a viajar con el equipo a Arabia Saudí. Bale, por el cual se especulaba acerca de si llegaría a acudir a jugar a la final, se ha confirmado de una vez por todas que Zidane no podrá contar con el galés. A estas tres bajas importantes, habría que sumarle la ya conocida de Asensio.

El Atlético por su parte también pierde jugadores importantes para este encuentro. La baja más cercana es la de Koke, y a este se le suman las de Lemar y Diego Costa, que tampoco pudieron jugar la semifinal contra el Barcelona. Además, se ha especulado acerca de una posible lesión de Jan Oblak, el cual se ha entrenado separado de sus compañeros. Sin embargo, todo apunta a que el esloveno será finalmente titular.

Los porteros

Los guardametas son, probablemente, los jugadores en mejor forma de ambos conjuntos a día de hoy. Ambos han realizado, en los últimos encuentros, paradas determinantes capaces de mantener a sus equipos en lo más alto de las competiciones. Por ese motivo, las molestias que Oblak ha parecido arrastrar en estos últimos entrenamientos, han causado la alarma en el conjunto rojiblanco.

Lo que está claro es que si ambos guardametas finalmente son titulares, acabarán teniendo una importancia determinante en el encuentro.

Falta de gol

Si hay una materia en la que ambos equipos están teniendo dificultades, es la del gol. Tantos los de Zidane como los de Simeone les cuesta encontrar ese impulso capaz de definir los partidos. Hoy, el Real Madrid cuenta con las bajas de sus tres grandes figuras en el aspecto ofensivo, lo cual puede llegar a acrecentar este hecho. Sin embargo, en el partido contra el Valencia, el conjunto blanco se reencontró con el gol y el buen juego a pesar de jugar sin Bale, Benzema y Hazard.

Un buen momento para el Atlético

El conjunto rojiblanco se encuentra en el mejor momento de la temporada. Tras superar un inicio algo accidentado, los de Simeone han recuperado una confianza que les ha devuelto al tercer puesto en LaLiga, y a superar en las pasadas semifinales de la Supercopa a un Barcelona abatido.