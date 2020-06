El Chelsea pide a su afición que cambien la canción con la que animan a Morata por meterse con los judíos

Morata tiene una canción por parte de los aficionados del Chelsea que es de dudoso gusto. Desde la entidad londinense, han pedido a sus hinchas que modifiquen este cántico, que tiene una estrofa que ataca a los judíos.

La canción dice así: "Álvaro Morata, he has come from Real Madrid, he hates the fucking yids" ("Álvaro Morata, ha venido del Real Madrid, odia a los p**** judíos"). El término 'yids' se refiere a una parte de la afición del Tottenham que es de ascendencia judía.

El propio Morata ha expresado en su cuenta de Twitter que no quiere que los aficionados sean irrespetuosos con los demás, algo que también ha defendido el Chelsea en un comunicado.

Since I arrived, I have been able to feel your support every single day, you are amazing and I'd like to ask you to please respect everyone!