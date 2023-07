César Azpilicueta: "He visto cómo ha crecido el club en los últimos años y me apetecía muchísimo venir"

César Azpilicueta ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. En la rueda de prensa, ha afirmado sentir que fichar por el club rojiblanco "era lo mejor" y que puede "aportar muchísimo al grupo y al club". El jugador español ha admitido que "tenía ganas de vivir como local los valores y lo que empuja la afición".

El futbolista está convencido de que "se pueden hacer cosas buenas con la base del trabajo y del sacrificio" y que su intención es "ayudar al equipo". Es por esto que se ha mostrado "deseoso de que empiece todo" y ha querido agradecer "a todos los que en el club hicieron posible que llegara", pues está "muy contento" de ser parte del equipo de Simeone.

Qué ha sido lo más destacado de su discurso

Nada más empezar con la rueda de prensa, la pregunta que se hizo al jugador navarro fue sobre la corta duración de su contrato. A esto, Azpilicueta ha respondido con un rotundo: "Tengo 33 años, no lo puedo cambiar, pero me cuido desde que empecé a jugar. Es una cuestión de cómo te preparas para estar, física y mentalmente. Yo vengo físicamente en plenas condiciones, mentalmente con muchísima ambición para conseguir los objetivos. No veo que llegue en un mal momento. Con la experiencia que he tenido en otros países creo que llego en un momento buenísimo y ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego".

César ha expresado también que carece de preferencias en cuanto a su posición de juego en el campo: "Soy un jugador que nunca ha exigido jugar en ninguna posición a ningún entrenador. Vengo a ayudar en lo máximo que pueda con mi experiencia, a conseguir los objetivos. Cada vez que he jugado en una nueva posición me lo he tomado como un nuevo desafío para seguir mejorando. Hasta el último día de la carrera futbolística se puede seguir aprendiendo y creo que en este caso, en el Atleti, con esta comunión con la afición y con un entrenador y un grupo que lleva consolidado años, intentaremos conseguir los objetivos".

En cuanto a sus objetivos con el nuevo club, ha afirmado que "siempre hay que ir a por el máximo [...] pero hay que ir partido a partido".

Sobre su compañero Joao Félix, con el que ya coincidió en el Chelsea y con el que volverá a coincidir ahora en el Atlético de Madrid, solo ha mencionado que compartieron "unos meses juntos en el terreno de juego", aunque ha afirmado que los resultados no terminaron siendo los esperados.

Azpilicueta quiso terminar su intervención hablando sobre la decisión del club rojiblanco de recuperar su antiguo escudo: "Que el club haya escuchado a los aficionados y a las leyendas del club para que sea posible el cambio hace que este sea un club especial".

Lo que opinan de él desde el club

Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha dado la bienvenida al jugador navarro y le ha dedicado estas bonitas palabras: "Querido César, nos espera una temporada apasionante con grandes retos. Tu llegada ha hecho mucha ilusión en la gran familia rojiblanca y estamos seguros de que te convertirás en un referente para los jóvenes jugadores de nuestro club que sueñan con llegar a lo más alto. Eres todo un ejemplo para ellos".

A su vez, la leyenda colchonera Luis Pereira ha estado también presente para desear suerte a Azpilicueta y le ha comunicado que espera "que triunfe aquí como ha triunfado en otros equipos".