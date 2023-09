Carlo Ancelotti: "No es verdad que no me atreva a dejar a Kroos y Modric en el banquillo"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido 48 horas después de la dura derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid y ha respondido a las críticas recibidas.

"¿Me puedes hacer un resumen de todas las críticas que he recibido? A mí no me molesta nada (que diga que pone a Modric y Kroos por decreto). Que no me atrevo a dejarles en el banquillo a Modric y Kroos no es verdad. No han jugado mucho y cuando han entrado han aportado. Si tengo que contestar a todas las críticas tengo que pasar mucho tiempo aquí y creo que no es necesario", ha explicado Ancelotti.

"La opinión pública puede opinar porque el fútbol es una pasión paras todos. Cada uno tiene una idea que tenemos que respetar. Yo no puedo entrar en eso, evalúo las cosas con más equilibrio, es lo más importante. Afortunadamente en la genética que tengo, soy una persona equilibrada capaz de evaluar bien como están las cosas", apuntó el entrenador italiano.

"Poner en duda todo tras ganar seis de seis partidos, con todos los problemas que hemos tenido que todos saben, me parece demasiado", ha argumentado el entrenador del Real Madrid en referencia a las lesiones de jugadores clave como Vinicius, Courtois o Militao.

"¿Alonso, Raúl y Arbeloa? Deseo que un día sean entrenadores del Real Madrid"

Carlo Ancelotti no se mostró molesto porque ya hayan surgido nombres de posibles sustitutos en el banquillo madridista y deseó, tanto a Xabi Alonso, principal candidato al puesto la próxima temporada, como a Raúl González y Álvaro Arbeloa "que sean un día entrenadores del Real Madrid".

"A Alonso lo he tenido como jugador, tenía un conocimiento de fútbol de alto nivel y lo está haciendo muy bien con el Bayer Leverkusen. Tiene lectura y capacidad, le deseo que un día, como a Raúl o Arbeloa, sean entrenadores del Real Madrid", aseveró el italiano.

"Son personas que conozco, los quiero mucho y ojalá que puedan ser entrenadores del Real Madrid. Esto no es un tema, todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, tenemos tiempo para hablar de eso. Ahora no es el tema más importante porque hay muchos partidos en los que estamos concentrados. Del futuro ya tendremos tiempo de hablar", aclaró al ser preguntado por su futuro.