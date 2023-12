Carlo Ancelotti, sobre si van a fichar un central: "Lo evaluaremos en los próximos días"

La grave lesión de David Alaba ha trastocado los planes del Real Madrid de cara al mercado de invierno. Hasta que el defensa austriaco se rompiera el cruzado ante el Villarreal, la posibilidad de que el club blanco acudiera al mercado para reforzarse era mínima, pero ahora ya no se descarta nada. Así lo ha confirmado Carlo Ancelotti en la previa del duelo liguero ante el Alavés.

"Decir que no vamos a fichar, no. Hemos hablado con el club y lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero termina el 31 y buscaremos la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y luego tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible", ha apuntado Ancelotti.

"No es el momento de dar nombres. Si hay una posibilidad que pensamos que es una buena decisión para el club la vamos a hacer. Tenemos el tiempo para pensarlo", explicó el entrenador italiano.

Un Ancelotti que reflexionó cómo su plantilla se ha repuesto a los problemas de lesiones, con tres lesiones graves de rodilla -Alaba, Courtois y Militao- y 22 bajas en lo que va de temporada.

"Es un momento de la temporada muy complicado, esa es la verdad. Afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores, que lo están sacando adelante. No tenemos un trabajo especial, tenemos que inventar algo. Pero lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado", declaró el de Reggiolo.

"La lesión de cruzado es impredecible. En esta temporada han tenido lesiones jugadores sin problemas de rodilla; es algo que no se puede controlar, algo distinto a una lesión muscular, que se puede evaluar un poco más", ha analizado el veterano entrenador del Real Madrid.

"A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta de lateral"

Ancelotti también habló sobre la posibilidad de que el francés Aurelien Tchoaueméni vuelva a actuar de central, como hizo en un partido contra Osasuna.

"A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta de lateral. Él está convencido de que si hay una emergencia, va a jugar de central; pero su futuro en el Real Madrid es como pivote", aclaró Ancelotti.

Ancelotti analizó la situación en la portería y aclaró que ante el Alavés jugará Kepa y que en la segunda parte de la temporada se decantará por el vasco o por Lunin.

"Los dos lo están haciendo muy bien y estamos muy contentos. Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad y Kepa ha mantenido su nivel, bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada voy a elegir a uno de los dos", aclaró Ancelotti.

Respecto a la decisión de hacer públicas las conversaciones de los árbitros con el VAR, el italiano fue tajante: "Lo veo un pequeño detalle, bastante curioso, pero nada más. No me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Les deseo todo lo mejor en 2024. O al menos, que se equivoquen menos que en 2023".

Por último, Ancelotti fue preguntado por la resolución que este jueves marcará en TJUE sobre la Superliga.

"Estamos todos esperando está decisión que puede ser muy importante para el futuro del fútbol", se limitó a decir Ancelotti.