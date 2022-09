Carlo Ancelotti, satisfecho con la imagen del Real Madrid contra el Celtic: "La segunda parte ha sido un recital, sinceramente"

El Real Madrid comenzó con buen pie la defensa del título con una goleada 0-3 ante el Celtic de Glasgow. Al término del encuentro, Ancelotti se mostró muy satisfecho por el estreno de los suyos en la Champions League, con la preocupación de ver qué señalan las pruebas sobre la lesión de Benzema que se retiró en el minuto 30 con molestias en la rodilla.

La primera parte del Real Madrid no fue fácil, con más dosificación de los blancos y ante un Celtic apretando en sintonía con su estadio. "Hemos sufrido, aquí en el Celtic Park se sufre. A veces hay que sufrir y este equipo sabe hacerlo sin perder la cabeza", explicó sobre el primer tiempo. No obstante, el italiano dijo no estar enfadado con el equipo y fue rotundo sobre el desarrollo del partido: "La segunda parte ha sido un recital, sinceramente".

Cara y cruz en la delantera

Fue un partido de cruz y cara en la delantera. Por un lado, existe incertidumbre ante una posible lesión de Benzema: "Tenemos que esperar a las pruebas de mañana. La primera exploración no parece nada muy serio, pero tenemos que esperar". Por el otro, la respuesta de Hazard en el partido que entró a sustituir al francés y marcó un gol: "Está motivado, lo está haciendo bien. Le ha costado un poco en la primera parte, pero en la segunda ha sido determinante con la asistencia a Modric y su gol".

El centro del campo

El centro del campo también funcionó ayer en el Real Madrid, Modric marcó un golazo y Kroos fue elegido como el mejor jugador del partido. También jugó Tchouaméni, que se estrenó en esta temporada de la Champions League. "Ha hecho un buen partido. Kroos bajaba y él se podía adelantar un poco más. Son mecanismos que tenemos que arreglar, necesitamos un poco más de tiempo, llevan poco jugando juntos. No ha sido un partido espectacular pero sí bueno", explicó.