Carlo Ancelotti: "Están todos disponibles, voy a sacar el equipo mejor. Militao incluido"

Militao o Nacho. Esa es la duda que perseguirá a Carlo Ancelotti hasta el próximo miércoles, cuando decida quién acompaña a Antonio Rüdiger en el centro de la defensa en el Etihad Stadium. La baja por sanción de Tchouaméni obliga al entrenador italiano a elegir y esa elección puede ser clave ante jugadores como Erling Haaland o Foden. En la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Mallorca, el de Reggiolo no aclaró las dudas aunque aseguró que "están todos disponibles" y que pondrá al mejor equipo en Son Moix en un partido "vital" de cara al título de Liga.

"Será difícil, competido, luchado, ante un rival con una actitud colectiva extraordinaria. Será intenso. Intentaremos igualar lo que el equipo rival hace muy bien, que es ese compromiso. Es un partido vital para LaLiga", indicó Ancelotti.

"Toda la plantilla estará disponible y la prioridad es mañana, no Mánchester. Nos jugamos mucho, pero como todos los equipos. Mantenemos la confianza y lo de mañana es vital. Rodyrgo no ha entrenado, pero está bien. Repito lo que he dicho: están todos disponibles y mañana pondré el mejor equipo, Militao incluido", afirmó el italiano.

"¿Bellingham? Su rendimiento no ha bajado... los goles volverán antes o después"

Carlo Ancelotti salió en defensa de Jude Bellingham ante su falta de gol en los últimos partidos y afirmó que el centrocampista inglés "futbolísticamente está muy bien".

"Ha bajado su ritmo goleador, pero es que llevaba 20 (goles), eso estaba siendo, precisamente, una sorpresa. Está haciendo su trabajo, que es más de interior-mediapunta, pero futbolísticamente está muy bien, no le falta nada, sólo los goles, que antes o después volverán. Su rendimiento no ha bajado", opinó Ancelotti.

El italiano desveló que poner a Militao de inicio ante el Manchester City es "un pensamiento que tenemos en la cabeza".

"Éder ha trabajado mucho y físicamente está bien. Si yo veo bien a un jugador, no pienso en los minutos que lleva o el tiempo que acumula fuera. Yo puse en una final de Champions a Khedira, que salía de lesión y lo hice porque lo veía bien, en ese momento, esa noche. Obviamente no puede jugar 90 minutos, eso es complicado, pero aguantar una buena parte del partido, sí", apuntó Ancelotti.

"¿Nacho? Cuando juegas tanto, también puedes cometer más errores"

Respecto a Nacho, Carlo Ancelotti explicó que "es un jugador con mucha confianza y personalidad, que ha sido útil y lo seguirá siendo".

"Ha jugado muchos partidos y es Nacho, alguien siempre fiable; pero cuando juegas tanto, también puedes cometer más errores. Es un jugador con mucha confianza y personalidad, que ha sido útil y lo seguirá siendo", aseveró el entrenador italiano.

El entrenador del Real Madrid también analizó el partido del pasado martes ante el Manchester City y explicó que lo "bueno del fútbol es que cualquiera puede opinar".

"Tengo una opinión, como la tienen todos. Lo bueno del fútbol es que no tiene una universidad, entonces lo bueno es que cualquiera puede opinar... y lo malo, que no hay un examen como tal. Mira, si yo hago un examen de medicina, me dirán 'estudia y vuelve en septiembre', pero en el fútbol no pasa así, cualquiera puede opinar", analizó Ancelotti.

El italiano fue preguntado por el bajo rendimiento de jugadores de la talla de Bellingham, Mbappé o Haaland en los partidos de ida de cuartos de la Champions.

"Calma, calma. Puede ser que en las idas no hayan dado sus mejores versiones, pero ahora se avecinan otros partidos y... cuidado. Cuidado con los tres que has dicho", advirtió el italiano.

Por último, Ancelotti aseguró que espera la mejor versión del Mallorca de Javier Aguirre en el partido de este sábado.

"Tienen la urgencia de la permanencia, así que espero su mejor versión. Será un partido enormemente exigente, la verdad", concluyó Ancelotti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com