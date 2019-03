Cardenal: "El lanzamiento de bengalas tendrá una respuesta a su altura"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, calificó como "extraordinariamente grave" el lanzamiento de bengalas por la afición del Benfica en el partido de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, disputado este miércoles en el Calderón, y aseguró que tendrá una "respuesta a la altura".

"Lo que ocurrió es algo extraordinariamente grave y tendrá una respuesta a la altura del desafío que supone. Vuelvo a transmitir a la afición española el compromiso inequívoco de convertir los estadios en entornos seguros para que se pueda disfrutar en familia de los espectáculos", señaló.

Miguel Cardenal subrayó que afortunadamente no hay que lamentar ningún herido grave. "Estamos mucho mejor que hace un año, es indudable, pero esto te demuestra que, en ningún momento puedes relajarte y hay que seguir trabajando también con aficiones que no son de nuestro país. No calificaría que ha habido relajación, hay un trabajo detrás de las Fuerzas de Seguridad del Estado", destacó.

Cardenal explicó que en este momento están estudiando la documentación para depurar las responsabilidades. "Este trabajo tiene su tiempo, es muy breve", dijo el presidente del CSD, que recordó el enorme prestigio que tienen también fuera de España la policía y Guardia Civil.