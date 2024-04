Brutal pelea en un partido de juveniles en Castelldefels

El fútbol de categorías amateurs ha vuelto a ser escenario de una brutal pelea entre aficionados y jugadores. Las confrontaciones en partidos de fútbol de jóvenes siguen siendo motivo de preocupación en los campos. Una tendencia lamentable y que cada vez es más frecuente.

Esta vez ocurrió en Castelldefels, cuando los hinchas y jugadores de dos equipos de juveniles se enzarzaron en una gran pelea este pasado domingo, 14 de abril.

Durante el partido de fútbol de juveniles de el Castell y el Fontsanta- Fatjó se vivió una brutal pelea. Se desconoce el motivo que desencadenó el conflicto, pero, tanto los asistentes que se encontraban en las gradas, como los jugadores, empezaron a propinarse puñetazos y empujones.

Por miedo a daños mayores, una patrulla de Mossos d’Esquadra tuvo que acercarse al recinto, ya que alguien alarmó de los hechos. En el momento ninguna de las partes afectadas quiso denunciar y la policía no pudo averiguar el origen de la pelea. Fuentes de Mossos nos han comentado que es algo habitual, pero que no siempre llega a manos de la policía. No es la primera vez que sucede algo así, y en la mayoría de casos todo empieza en la grada.

En este caso, la mayoría de aficionados que estaban viendo el partido eran familiares de los jóvenes futbolistas, de entre 16 y 18 años.

La pelea se originó fuera del césped, pero al terminar el partido el campo se convirtió en una batalla campal, como podemos ver en el vídeo. Todos se peleaban contra todos, menores y adultos. Afortunadamente, no hubo heridos, pero algunas infraestructuras quedaron dañadas, debido a los golpes.

Según Mossos d’Esquadra, por el momento no hay denuncias y no ha habido afectaciones mayores.

Una multitudinaria pelea deja a un jugador con parálisis facial

Una brutal y multitudinaria pelea entre aficionados del Sils y Santa Eugenia en el partido de la 17º jornada de la Segunda división juvenil catalana terminó con un jugador herido de gravedad en el hospital.

Los lamentables hechos tuvieron lugar el pasado domingo 25 de febrero en la recta final del partido. Según se puede leer en el acta del encuentro, corría el minuto 89 cuando decenas de aficionados de los dos equipos irrumpieron en el césped y comenzaron a pegarse entre ellos en una dantesca escena en la que también se vieron involucrados dos jugadores, uno de cada equipo.

Un futbolista del Santa Eugenia aprovechó la ocasión para agredir a un rival que estaba en el banquillo local y este tuvo que ser trasladado al hospital inmediatamente con lesiones graves en el ojo y en el pómulo, heridas por las que ha tenido que ser intervenido recientemente en el quirófano. El joven, además, presenta una parálisis facial.

