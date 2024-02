Batalla campal en las gradas de un campo de fútbol en La Palma

Se jugaba un partido de la liga Regional Preferente de Tenerife. En el campo, Unión Deportiva La Palma y el Fuencaliente. Termina el partido con 3-2 para el equipo local en la Ciudad Deportiva de Miraflores, en La Palma, y comienza la trifulca. Un aficionado empieza a increpar a otro.

En el vídeo que graba un aficionado desde la grada se oyen los gritos: "Eres muy sucio y después agachas la cabeza". Comienza entonces un cruce de palabras entre varios aficionados y aficionadas, hasta que una de ellas se encara con el hombre que estaba gritando. En medio de la discusión, llega un jugador y lo empuja.

A partir de ese momento, un numeroso grupo protagonizan una pelea a modo de batalla campal en medio de la grada. En medio de los golpes, patadas... también hay niños que se encontraban en el terreno de juego. Otros aficionados, jugadores e incluso cuerpo técnico de ambos clubes intentan separar al grupo. La pelea no termina de disolverse hasta que llegan al túnel de vestuarios.

Intento de agresión a los jugadores del AD Llerenense

Pero no ha sido el único incidente que se ha producido en La Palma en un fin de semana futbolístico. También durante el partido de Segunda RFEF Grupo V, entre el Mensajero y el Llerenense, varios aficionados terminaron invadiendo el campo del estadio Silvestre Carrillo. Y un jugador del equipo visitante terminó recibiendo un tortazo por parte de un aficionado.

El colegiado del partido recogió en el acta arbitral lo ocurrido y señaló que un aficionado del equipo local "chocó con su pecho en mi espalda de manera intencionada".

"Una vez finalizado el partido y cuando nos encontrábamos aún sobre el terreno de juego ambos equipos y el trío arbitral, saltaron al campo alrededor de quince (15) aficionados del C.D. MENSAJERO DE LA PALMA. A los que pudimos identificar por sus camisetas de dicho equipo y por los comentarios que nos decían. Dichos aficionados llegaron a empujar y zarandear a varios jugadores del A.D. LLERENENSE. Uno de ellos, cuando yo estaba andando hacia atrás, chocó con su pecho en mi espalda de manera intencionada. Dicho aficionado portaba una equipación del equipo local roja con un cien (100) negro serigrafiado en la espalda. Tras poner este hecho en conocimientos tanto del delegado de campo como del de equipo local, tratan de identificar a esta persona con las cámaras del encuentro", reza el acta arbitral.

El CD Mensajero ha emitido un comunicado condenando lo acontecido y mostrando su repulsa ante "cualquier conducta violenta de esta u otra índole".

El Club Deportivo Mensajero quiere condenar los hechos acaecidos tras el encuentro disputado ante la AD Llerenense, correspondiente a la 24ª jornada del Grupo V de la Segunda RFEF. Una vez finalizado dicho partido, varios aficionados saltaron al terreno de juego, cosa que el árbitro del choque registró en el acta. La directiva repulsa cualquier conducta violenta de esta u otra índole y trabaja internamente en la erradicación de este tipo de prácticas, que no van acorde con los valores que se promueven desde el club. Asimismo, la afición del Mensajero es modélica y los mentado hechos no representan a la masa social de un club centenario y con una trayectoria contrastada en el fútbol nacional.", señala el CD Mensajero.

Pedro Inglés, jugador del AD Llerenense, ha explicado cómo ocurrió todo y denuncia que "podía haber sido bastante grave.

"La verdad es que fue muy rápido. Pita el árbitro y cuando me gitro bveo que ay gente de la grada increpando a nuestro portero e incluso intentado agredirle. Yo, como estoy cerca de él, me acerco y en seguida vienen hacia mí también. Me agreden. Fue todo muy rápido... Veo que la persona que me agrede tienen un niño pequeño al lado y me parerce una situación lamentable. Intenté tener cabeza fría y salir de la situación Veíamos que cada vez saltaban más al capo y no sabes cómo reaccionar. Al final, te defiendes y no sabes si es mejor defenderte porque te agreden siun haber hecho nada o salir de allí. Quedo en nada pero podía haber sido bastante grave. No se puede permitir", explica Pedro Inglés, jugador del AD Llerenense en los micrófonos de Extremadura Deportes.

"Me parece increíble, es una cosa que tenemos que cortar por lo sano porque había un niño de por medio", denuncia Luismi Álvarez, entrenador del AD Llerenense.

La violencia, una lacra que permanece en el fútbol español

No es la primera vez que los campos de fútbol canarios se convierten en escenario de este tipo de batallas campales, sobre todo en categorías de Regional, juvenil o infantil.

Incluso, en numerosas ocasiones, con agresiones a los árbitros de las contiendas, tal y como queda registrado en las actas arbitrales, y que muchas veces vemos también circular en vídeos publicados en las redes sociales. Un bochorno que en nada representa al espíritu deportivo y de trabajo en equipo que debería reflejar cualquier encuentro deportivo.

