Del Bosque: "Somos favoritos en la Eurocopa porque la ganamos hace cuatro años"

El seleccionador español, Vicente del Bosque, aseguró este miércoles que España es favorita en la Eurocopa de Francia porque ganó el torneo hace cuatro años y destacó que la Roja está en el buen camino. "Somos favoritos (en la Eurocopa) porque venimos de ganar el torneo hace cuatro años. Hay otras selecciones, pero es nuestro sueño volver a ser campeones", declaró Del Bosque en rueda de prensa en Salzburgo, tras el amistoso ganado por 6 a 1 a Corea del Sur.

El seleccionador español reconoció que se han producido avances en el equipo en los últimos días y que se está en la buena dirección para llegar a punto al inicio de la Eurocopa. "Hemos avanzado estos días, creo que estamos en un buen momento. Hemos tenido una temporada muy dura, muy intensa, pero nos estamos preparando para llegar en las mejores condiciones", afirmó el técnico salmantino. "Estamos listos para empezar, para ganar es otra cosa. Hay muy buenos rivales y en el fútbol está todo muy igualado", matizó.

Del Bosque se mostró satisfecho con el juego desplegado por la Roja en la goleada por 6-1 a Corea del Sur. "Hemos jugado con soltura, con seguridad, no hemos pasado grandes apuros y hemos dominado el partido", resumió. Pese a ello, el seleccionador sostuvo que en los primeros 20 minutos el partido estuvo "muy equilibrado" y que no había tanta diferencia entre ambos combinados como la que reflejaba el marcador. "Han parecido un equipo peor de lo que es", concluyó.

Sobre la posible lesión de Morata

Vicente del Bosque, aseguró que las molestias del delantero Álvaro Morata al final del partido se debían a un golpe que, a su juicio, no es nada importante. "Sobre Álvaro Morata, creo que no tiene nada. Se queja de que le han dado un golpe y parece que tiene molestias en un muslo pero no es de ninguna importancia, me parece", explicó Del Bosque en rueda de prensa.

Tras marcar su segundo gol en los compases finales del encuentro, Morata se fue directamente al banquillo entre gestos que podrían indicar que se había lesionado.

Con goles de David Silva, Cesc Fábregas y los 'dobletes' de Nolito y Álvaro Morata; España venció 6-1 a Corea del Sur en su penúltimo partido de preparación con miras a lo que será la Eurocopa de Francia donde comparte grupo con Croacia, República Checa y Turquía.