Los bombos del sorteo de Champions League de cuartos, semifinales y final hoy

Este viernes tienen lugar a las 12:00h en Nyon, Suiza, los sorteos de cuartos de final, semifinales y la final de la UEFA Champions League 2019/20.

Todo tendrá lugar en la sede de la UEFA y ya hay cuatro euipos ya clasificados para los cuartos de final: Atlético de Madrid, París Saint-Germain, Atalanta y Leipzig.

Además, todavía quedan cuatro eliminatorias de los octavos de final por disputarse: Nápoles vs Barcelona, Real Madrid vs Manchester City, Chelsea vs Bayern de Múnich y Olympique de Lyon vs Juventus de Turín.

Sorteo puro

Hoy van a tener lugar tres sorteos: primero para los cuartos de final; luego para las semifinales, emparejando los eliminatorias de los cuartos de final; y un tercer sorteo que determinará el equipo 'local' en la 'final a ocho' de Lisboa.

En el sorteo no hay cabezas de serie ni protección por país, así que todos los clubes pueden enfrentarse entre sí.

Los cuartos de final, las semifinales y la final de la UEFA Champions League 2019/2020 se disputarán en un torneo de eliminatorias directas en Lisboa, Portugal, en el mes de agosto.

Podrás seguir toda la información de los sorteos y la última hora de la UEFA Champions League en Antena 3 Deportes.

Partidos de la Champions League 2019/20

7-8 de agosto: vueltas de octavos de final

12-15 de agosto: cuartos de final (Lisboa)

18-19 de agosto: semifinales (Lisboa)

23 de agosto: final (Lisboa)