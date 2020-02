Berta Gómez, madre de Cavani: "Si Cerezo rectifica, aún podría ir al Atlético"

Berta Gómez, la madre del delantero del Paris Saint Germain, Edison Cavani, se ha mostrado contundente en unas declaraciones para el diario AS sobre las palabras de Enrique Cerezo tras el fichaje fallido del charrúa. "Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen", denunció Cerezo.

La familia de Cavani no le ha sentando nada bien las palabras del presidente rojiblanco. "No entendemos por qué dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter (hermano y representante de Edison) pidiera prima por el fichaje". Este señor debería contar a sus aficionados por qué Cavani no fue al Atlético, primero el PSG no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar", explicó Berta.

Berta Gómez defiende tanto a su hijo como a su representante. "Mi hijo hizo todo lo que estuvo en su mano. Presionó al PSG para que lo dejara salir y dispuesto a bajarse el suelo. Él quería jugar con el Cholo y lo demostró en todo momento".

La madre del delantero uruguayo recalca que si hubiese sido por dinero se hubiera ido al Manchester United o al Inter de Miami. "Mi hijo es un profesional íntegro, la presión que hizo al PSG con no jugar para salir al Atlético es una mancha en su carrera".

A la pregunta de si todavía es posible el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid fue directa: "Si, pero el presidente del Atlético debe pedir perdón. No somos rencorosos. Mi hijo tiene ofertas de otros clubes y es un delantero contrastado, pero sigue pensando en poder ir al Atlético y y jugar a las órdenes del Cholo".