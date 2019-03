Benítez: "El único insustituible es Cristiano"

Rafa Benítez pasó por los micrófonos de Al Primer Toque de Onda Cero y, entre otros muchos temas, volvió a referirse a su relación con Cristiano Ronaldo: "Me lo habéis preguntado tantas veces que he tomado la decisión de decir que sí. Sí, sí, sí y sí. Lo que necesitamos es ver a un Cristiano feliz, como ayer (en la entrega de la Bota de Oro). Le veo ensayar las faltas en los entrenamientos y las tira muy bien. Tengo plena confianza en él". El entrenador madrileño volvió a mostrar su plena confianza en la estrella portuguesa: "El único insustituible es Cristiano Ronaldo, el resto tiene que competir".

El técnico también habló de la relación entre Cristiano y Bale después de las declaraciones del agente de Gareth: "Me sorprende la cantidad de historias que se inventan y se repiten. Me sorprendió buen ambiente y la competitividad del vestuario, se pican por todo. La relación de todos los jugadores es bastante bastante buena. El que juega está contento, pero el que juega menos lo está menos, pero no hay problemas. Cristiano, Bale, etc. No hay ningún problema. Todo se magnifica. Hay gente que lo hace por generar noticia, y los hay con más o menos mala intención. No hay ningún problema entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Los dos son muy buenos y los dos quieren ganar".