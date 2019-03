Benítez, sobre la presencia de James ante el PSG: "Soy optimista"

"A James aún le falta un punto de competición. Si se recupera a tiempo irá con su selección. Y lo mismo pasará con Casemiro o Bale. Contra Las Palmas no estará. He hablado con él. Y lo mejor es que se recupere y se entrene con el equipo. Ojalá meta cinco goles con Colombia y que venga sano", dijo Benítez en una entrevista radiofónica.

En relación a su posible convocatoria con Colombia, el técnico blanco lo dejó claro. "Si un jugador está recuperado estás obligado a cederle a su selección. No podemos hacer nada. Lo que hemos hecho ha sido informar al médico, al preparador físico y al fisioterapeuta de lo que ocurre. Y luego el seleccionador le pondrá más o menos minutos", dijo.

"Eso ya no lo podemos controlar por ley. Apretamos un poco con él porque quiere jugar y se volvió a hacer daño y perdimos tiempo. Ahora estamos en las mismas", añadió Benítez, que también fue preguntado por su jugador franquicia, Cristiano Ronaldo.

"Es un jugador físicamente muy bueno y que se dosifica y se recupera muy bien, por lo tanto es un jugador que puede estar jugando muchos más partidos que otros por las condiciones que tiene", comentó al ser cuestionado sobre una hipotética suplencia durante algún encuentro esta temporada.

En rueda de prensa apunta que James sí que podría llegar para el partido ante el PSG de Liga de Campeones el próximo martes: "Estamos cuidando al máximo a James. Todos los futbolistas, si están bien, deben ir con sus selecciones [...] Ojalá James meta muchos goles con Colombia, pero para eso tiene que estar en condiciones [...] James va aumentando la implicación con el equipo, sus sensaciones son buenas. Valoraremos el lunes si está o no ante el PSG. Veo que sigue evolucionando bastante bien. Insisto, soy optimista".

Sobre el resto de lesionados: "Benzema está mucho mejor. La semana que viene, creo que será uno de esos jugadores que hará sesiones completas [...] La idea es que muchos de los jugadores que están entrenando con el grupo vuelvan la semana que viene [...] El cuerpo médico está haciendo un grandísimo trabajo".

"Keylor tiene una sobrecarga. No vamos a arriesgar con él, ni con Ramos, Benzema o James", dice el madrileño. No quiere forzar en el caso de Bale: "La información que manejo con Gareth está en la línea de lo esperado. Un caso parecido al de James; no queremos precipitarnos y buscamos que el jugador esté perfectamente".

Las "imbecilidades" de la prensa

Sobre su capitán, Sergio Ramos, el entrenador merengue aseveró que "es un excelente futbolista". "Además, es uno de los que tiene que estar tirando del carro conmigo", manifestó Benítez, que negó haberle prohibido beber cerveza en un control antidopaje. "Leo imbecilidades, como que controlo el aceite de las ensaladas o que he prohibido la cerveza a Ramos".

Por otro lado, Benítez se refirió a los porteros. "Kiko Casilla podría entrar a jugar el sábado porque Keylor tiene molestias", avanzó el técnico madrileño, que reconoció que le gustaría que el costarricense "interviniese menos".

Todo piropos para Keylor

"Si alguien puede apreciar lo que hace Keylor soy yo. Me gusta ensalzar a mi equipo, y eso la gente no lo entiende. Keylor es un grandísimo portero pero me gustaría que interviniese menos, porque significará que tenemos menos problemas. Me gustaría levantarme cinco veces en vez de diez, pero estamos en una fase de crecimiento", dijo.

Por último, sobre el problema de las numerosas lesiones que está atravesando la plantilla blanca, Benítez indicó que "cada semana, cada día hay que esperar, no hacer hipótesis". "No tengo ninguna situación difícil", zanjó el técnico merengue, que admitió tener una "muy buena relación" con su antecesor, Carlo Ancelotti.