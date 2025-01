Bellingham, el 'Señor Lobo' del Madrid en Mestalla

El Real Madrid estaba hasta el cuello de problemas en Mestalla. Faltaban diez minutos para el final, con un futbolista menos tras la enésima ida de olla de Vinícius, después de que Bellingham hubiera desperdiciado un penalti, a punto de dejar pasar la oportunidad de ponerse líderes de LaLiga... Un movidote. Pero tras una primera parte ruinosa, y siendo llevado al límite por las circunstancias en la caldera ché, el Madrid del doctor Jekyll & Mr Hyde volvió a sobreponerse a todo con un gol de Modric y otro de Bellingham ya en el tiempo añadido.

El desatascador fue Jude, MVP inopinable del pistoletazo liguero a 2025. A priori no era un partido cómodo para el '5' madridista, quien regresaba a Mestalla después de que la temporada pasada Gil Manzano pitara el final mientras el propio Bellingham cabeceaba a gol en la última jugada. Aquel día el inglés fue además expulsado por sus protestas, pero la venganza se iba a servir fría.

Nueve meses después, el de Stourbridge regresaba al lugar de los hechos y el reencuentro, sin embargo, no estaba siendo precisamente memorable. Corría el minuto 54 cuando falló un penalti provocado por Mbappé. Su disparo se fue al poste. No parecía su mejor día, pero Jude no había dicho su última palabra tras su error en el cara a cara ante Dimitrievski.

Y es que este tipo nunca baja los brazos. Venía la media hora de furia de Bellingham, que dio inicio a la remontada con un pase filtrado a Mbappé que el galo convirtió en gol pero que el VAR anuló por la punta de una bota. Dio igual. Como esa asistencia no sirvió, dio otra a Modric, quien puso el empate. Y ya en el 96 no perdonó el doble error de Foulquier y Hugo Guillamón para colarse en el área y mandar la pelota a la red.

"Quiero ser el líder de este equipo. Este tipo de partidos demuestran que esto es el Real Madrid. Cuando llevas este escudo en la camiseta, nunca te rindes. Esta es la mentalidad que nuestros aficionados merecen", dijo un Bellingham resplandeciente a Real Madrid TV tras el duelo. Y vaya si es el líder. Arregla hasta sus propios errores. "Soy el Señor Bellingham, soluciono problemas", le faltó decir.

Gol, asistencia y show para liderar la remontada. Trabajo y calidad para conducir a los suyos en los momentos más delicados. Con siete goles en los últimos ocho duelos ligueros, ha catapultado a los merengues a lo más alto de la clasificación tras unos primeros meses dubitativos. La mejor versión de los blancos vuelve a coincidir con el mejor momento de Bellingham.

Como en la temporada anterior, Jude vuelve a ser la pieza más decisiva del engranaje; tras la marcha de Kroos y la llegada de Mbappé, Ancelotti parece que al fin le ha vuelto a encontrar su sitio en el once. "Fue un gran partido suyo, no ha bajado la fe tras fallar el penalti, le dio una motivación extra. Sus últimos 30 minutos solo lo puede hacer él. Ha hecho un esfuerzo extraordinario. Es un premio merecido por el partido que ha hecho", opinó Carletto tras el encuentro. Sabe de sobra que Bellingham es el 'Señor Lobo' de su Real Madrid.

