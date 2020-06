Bartomeu: "Posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista"

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, ha comparecido en el Senat Blaugrana 2017 y ha defendido la decisión del club culé de adherirse al Pacto Nacional por el referéndum.

"Cataluña está viviendo uno de los momentos más decisivos de la historia reciente. Hay un debate identitario que forma parte del día de los catalanes y no catalanes. El Barça no puede dar la espalda a esta realidad, sería absurdo", explica Bartomeu.

"Adherirse a este pacto es adherirse a la democracia, a la libertad de expresión. Esto no implica estar a favor de una posición u otra, eso sería un error. A los que dicen que el Barça hace política, les digo que el Barça no hace partidismo. Posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista", indicó bartomeu.

El presidente culé también aseguro que no se platea dimitir y explicó que la junta ya trabaja en el sustituto de Luis Enrique al frente del banquillo del Barcelona.

"Hemos tenido tres temporadas formidables, pero ha decidido dejar el cargo porque desgasta mucho. Hoy no puedo dar nombres de posibles entrenadores. Trabajamos para prolongar la era ganadora. El club trabaja en la planificación de la próxima temporada", explicó Bartomeu.

Por último, Bartomeu habló sobre el caso Neymar: "Tanto Barça como Neymar somos víctimas del conflicto entre Santos y DIS. Defenderemos nuestra inocencia".