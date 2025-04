Lamine Yamal, ¿crecido?: "Mientras gane, no me pueden decir nada"

Lamine Yamal vivirá este miércoles una noche especial. El joven delantero del Barcelona disputará ante el Inter de Milán su primera semifinal de Liga de Campeones, un reto que le emociona, pero que asegura afrontar con total naturalidad y sin nervios.

"El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo", afirmó con soltura durante la rueda de prensa previa al duelo europeo. "No me tomo estos partidos para sentir presión, sino como una experiencia nueva en la que hay que darlo todo y disfrutar del momento", abundó el joven.

Su partido 100 con el Barcelona

Y no será un partido más para el extremo azulgrana. Ante el conjunto italiano alcanzará los 100 partidos oficiales con la camiseta del Barça, una cifra histórica que ningún otro jugador del club había logrado antes de cumplir los 18 años. Le siguen, muy de lejos, Cubarsí (55), Bojan (49), Gavi (47) y Ansu Fati (40).

De ese centenar de encuentros, Lamine Yamal destaca sobre todo su constancia: "Lo que más valoro es estar siempre motivado y tener la continuidad que tengo. Jugar al nivel que estoy jugando, con 17 años, en el Barça no lo hace cualquiera", subrayó.

"La época de Lamine Yamal espero que sea la época del Barça"

Consciente del impacto que está generando, el internacional español se mostró ambicioso pero prudente: "La época de Lamine Yamal espero que sea la época del Barça", deseó.

No quiso entrar entrar en comparaciones con otras leyendas del club como Leo Messi: "Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro por ser el mejor jugador de la historia, pero yo no me comparo con nadie y mucho menos con Messi", aseguró.

También respondió con serenidad a quienes le acusan de estar crecido en sus últimas declaraciones: "Mientras gane, no me pueden decir nada", afirmó. "Me considero una persona respetuosa", añadió, quitando hierro a las críticas.

El Inter de Milán, "muy fuerte"

Sobre el Inter, Yamal destacó su fortaleza defensiva y su peligro a la contra: "Todo el mundo sabe que en defensa el Inter es un equipo muy fuerte y que esa es su mejor arma, y que al contraataque también juegan muy bien".

Y pese a las tres derrotas consecutivas del conjunto de Inzaghi en la Serie A, advirtió de que el contexto europeo es completamente distinto: "Un partido de Liga no es el mismo contexto que una semifinal de la Champions. No tiene nada que ver una competición con otra. Aquí estamos luchando por pasar a una final y lo van a dar todo", sentenció.

¿Cómo vivió el apagón?

Yamal se entrenó con normalidad este martes, en la última sesión antes del encuentro. Sin embargo, desveló que pasó el día anterior casi entero en la Ciudad Deportiva por culpa del apagón que dejó sin luz a toda la Península: "No sabía qué hacer en casa. Aquí me encontré a algunos compañeros; el apagón nos puso nerviosos a todos", confesó.

