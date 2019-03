El Barça cree en la remontada ante el Athletic en la Supercopa de España

Un equipo grande, tan grande como el Barça, nunca se da por vencido. Por más 4-0 que se encaje en la ida de una eliminaria. Y si es en una final menos por vencido se dan. A pesar de la goleada recibida en La Catedral frente al Athletic, los jugadores azulgranas no se rinden y confían en poder levantar la Supercopa de España en el Camp Nou para seguir optando al sextete de títulos en una temporada.

Así lo ha expresado una de las voces más emblemáticas del vestuario culé. Gerard Piqué ha usado su cuenta personal de Twitter para dejar claro que no han bajado los brazos: "Noventa minutos en el Camp Nou. Yo creo".

Es la misma idea que transmite Luis Enrique, técnico azulgrana: "Si hay un equipo que puede remontar esto es el Barça. Queda toda la segunda parte, no es demasiado pretencioso pensar en una remontada".

Eso sí, hasta el día de hoy el cuadro barcelonista no ha remontado jamás en su historia un 4-0 en contra. En tres ocasiones no han podido. La última en 2013, en la semifinal de Champions frente al Bayern de Múnich. Un 4-0 se trajeron del Allianz Arena, resultado al que no pudieron dar la vuelta en el Camp Nou. El global acabó con un 7-0 para los bávaros.