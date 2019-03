Balotelli abandona el Liverpool y vuelve al Milan

El delantero italiano Mario Balotelli, que ha pasado hoy los exámenes físicos para reincorporarse al Milan, ha reconocido este martes que tiene grandes motivaciones, y ha afirmado que se va a esforzar en "trabajar y no hablar". "Estoy feliz de haber regresado. No tengo mucho que decir porque espero solo entrenar y demostrar. Físicamente estoy bastante bien, solo tengo que entrenarme con el resto del equipo. Tengo muchas motivaciones, pero solo debo trabajar y no hablar", ha dicho Balotelli, según unas declaraciones publicadas en la página oficial del club.

El jugador está a punto de firmar el contrato que le incorporará de nuevo a las filas milanesas, después de ser cedido por el Liverpool por una temporada. Regresará, así, al que fuera su antiguo equipo, un club al que siempre ha tenido "en el corazón". "¿Si pensaba volver al Milan? Sí, siempre he tenido al Milan en el corazón y siempre he tenido la esperanza de volver", reconoció.

Trabajar y no hablar, la promesa de Balotelli

Preguntado sobre si piensa permanecer largo tiempo en el conjunto del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, Balotelli ha respondido con una frase clara: "Tengo que comenzar a trabajar, hacer un buen año, tengo que trabajar y basta". El italiano, conocido por haber protagonizado algún que otro episodio polémico tanto en Italia como fuera de su país, prefiere por tanto pasar desapercibido y centrarse en su equipo.

Ya durante la mañana, se ha sometido a las pruebas médicas y la intención del cuadro "rossonero" es que se entrene con el resto de la plantilla lo antes posible para que pueda jugar a pleno rendimiento. El Milan se enfrentará el próximo 29 de agosto contra el Empoli en casa, en la segunda jornada de la Serie A (Primera División) del campeonato liguero italiano.