Bakkali se queda fuera de la lista de jugadores inscritos para la fase de grupos de la Champions

El Valencia ha dado a conocer la lista de jugadores inscritos para disputar la fase de grupos de Champions, en la que no figuran el extremo belga Zakaria Bakkali y el portero brasileño Diego Alves. El meta internacional todavía no está recuperado de la grave lesión que sufrió en la última jornada de la pasada temporada, mientras que Bakkali, uno de los refuerzos para esta campaña, no está contando mucho para el entrenador Nuno en este inicio de curso.

Entre los 23 jugadores inscritos no figura ningún futbolista del filial y Nuno ha incluido al meta australiano Matt Ryan, quien estará un mes de baja tras lesionarse en la pasada jornada. Cabe recordar que, a partir de los octavos de final de la competición, el Valencia podrá cambiar la lista de inscritos.