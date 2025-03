Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de octavos de final de Champions League en directo

Segunda y última batalla del 'Euroderbi'. Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras esta noche en el Metropolitano para resolver la eliminatoria de octavos de final de Champions League. Los de Ancelotti, actuales campeones, intentarán defender el 2-1 de la ida, resultado que buscarán remontar los pupilos de Simeone.

El Atleti llega al duelo tras un doloroso pinchazo en Getafe, partido que 'dejó escapar en apenas cuatro minutos cuando Correa fue expulsado por roja directa (87') y Arambarri pasó factura con un fugaz doblete (88' y 92'). Los rojiblancos se fueron de vacío y volvieron a la tercera posición (a 1 punto de Madrid y Barça, que no jugó su partido ante Osasuna).

El Madrid, por su parte, no brilló ante el Rayo, es más, terminó pidiendo la hora pero le sirvió con los goles de Mbappé y Vinicius en la primera parte para tumbar a los de Iñigo Pérez. Tres puntos que les sirven para romper la mala dinámica en Liga (solo sumaron 5 de los últimos 15) y poner presión al Barça, además de superar a sus vecinos.

El Atleti, una sola derrota en casa esta temporada

No obstante, no parece que los recientes resultados afecten lo más mínimo al ánimo de ambos equipos, que hoy batallarán en el Metropolitano por un preciado billete a los cuartos de final. A los merengues les vale el empate, y por supuesto la victoria, mientras que el Atleti tiene que ganar sí o sí para clasificarse: por un gol de ventaja forzaría la prórroga. A su favor tiene nada más y nada menos que la caldera del Metropolitano, un estadio en el que ha disputado 19 partidos esta temporada, con un balance de 14 victorias, cuatro empates y una sola derrota (ante el Lille 1-3).

1997, la última derrota del Atleti en casa en una eliminatoria de Champions

Sin embargo, acudiendo a la hemeroteca los de Simeone tienen una estadística que puede dar mucho que hablar, y no es otra que la siguiente: el Atlético no pierde un partido de eliminatoria como local desde la temporada 1997 (2-3 ante el Ajax en la prórroga). En su 'contra' hay muchos de los años en los que directamente ni llegó a los Playoffs, pese a todo, es un dato demoledor. Por ende, el Metropolitano, en ese sentido, está inmaculado. También cabe tener en cuenta que al Atleti no le vale con un empate, sin embargo, este 'hito' demuestra la dificultad que conlleva ganar a este equipo cuando actúa como local.

El Madrid, flojo fuera de casa: 12 victorias en 22 partidos

El Madrid, por su parte, ha disputado 22 encuentros como visitante esta campaña con un balance algo mediocre: 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas . En Champions esta temporada son 3 victorias (Atalanta, Brest y Manchester City) y 2 derrotas (Lille y Liverpool). Al partido no le falta de nada, tiene todos los alicientes del mundo, especialmente para los locales, que buscarán eliminar a su máximo rival por primera vez en la Champions League (en sus cabezas todavía colean las dos finales perdidas en Milán y Lisboa, además de las eliminatorias de 2014 y 2016).

En lo referente a las bajas, afortunadamente, no son muchas: Koke es la única ausencia atlética, mientras que en los blancos no estarán Vallejo, Militao, Carvajal ni Ceballos.

Alineaciones

Estas son las posibles alineaciones de Atlético y Real Madrid para el partido de hoy:

Atlético de Madrid: Oblak; Galán, Giménez, Lenglet, Llorente; Simeone, Barrios, De Paul, Lino, Griezmann y Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Rüdiger, Asencio, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Hora y dónde ver el Atlético-Real Madrid de Champions League

El partido de vuelta de los octavos de final de Champions entre Atlético y Real Madrid se disputará este miércoles 12 de marzo en Riyadh Air Metropolitano a las 21:00, y podrás seguir la previa y el partido en directo con la narración de todo lo que suceda en el decisivo 'Euroderbi' que podrás disfrutar en la web de Antena 3 Deportes.

