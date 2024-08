El Atlético de Madrid presenta a Julián Álvarez: "Desde el primer momento he recibido el cariño de los hinchas"

Julián Álvarez ya es jugador del Atlético de Madrid. Este viernes a las 12:30 horas, se ha presentado como jugador rojiblanco en el Cívitas Metropolitano ante los medios de comunicación.

El presidente de la entidad colchonera, Enrique Cerezo, ha recibido a 'La Araña' en el que será su nuevo estadio, la tercera presentación en tan solo una semana. "El miércoles presente a Le Normand, hace 24 horas fue Sorloth y para mí es un orgullo presentar al último refuerzo en llegar al Atlético, Julián, bienvenido a la familia del Atlético", ha comenzado.

El presidente rojiblanco ha recalcado "su amplio palmarés", el de la "carrera de un campeón", y ha resaltado que el Atlético de Madrid tiene una "relación especial con Argentina": "Es imposible entender este club sin el impacto que han tenido aquí los jugadores argentinos. Ahora tú, Julián. Tu fichaje, como todo lo bueno en la vida, se ha hecho esperar, hace unos meses era un sueño y ahora es una realidad. Bienvenidos tanto tú como tu familia al Atlético de Madrid".

Turno de 'La Araña'

Julián Álvarez le ha tomado la palabra a Cerezo para, en primer lugar, "agradecer a los dirigentes, staff y compañeros por su recibimiento". El delantero argentino ha mostrado "ilusionado de conocer a un entrenador como Simeone con lo que significa para el club y para el fútbol mundial".

"Para mí, es un desafío estar aquí. Entendí que necesitaba un cambio y que en el Atlético me daban los instrumentos para llegar a mi mejor versión futbolística y crecer como persona. Esos son mis objetivos. No me siento un superhéroe", ha admitido el nuevo '19' de Simeone.

'La Araña' ya ha entrado varias sesiones a las órdenes del entrenador colchonero y ha conocido a sus nuevos compañeros: "Siento que hay muchos jugadores importantes en el Atlético, somos un equipo y todos vamos a ayudar para dejar el Atlético de Madrid en lo más alto".

Ilusionado por conocer a su afición

Respecto a la afición rojiblanca, Julián Álvarez ha afirmado sentirse arropado y estar deseando conocer a su hinchada: "Desde el primer momento he recibido el cariño de los hinchas y estoy con muchas ganas".

Este miércoles, el Atlético de Madrid organizará un acto de bienvenida para que Julián Álvarez, junto con Le Normand y Sorloth, se presente a su nueva hinchada. En esta dirección, el nuevo jugador rojiblanco ha afirmado que "será algo muy lindo, ya he sentido el cariño de todos los seguidores y será un lindo momento para conocer a la afición, de la que han hablado muy bien"

El segundo fichaje más caro

Julián Álvarez ha creado una gran expectación tras convertirse en el segundo fichaje más caro de la historia rojiblanca, tan solo por detrás de Joao Félix con 120 millones. 'La Araña' ha llegado a las filas de Simeone desde el Manchester City por 75 millones más 10 en variables tras firmar un contrato de larga duración hasta 2030.

El delantero argentino promete éxito en cuanto a su trayectoria ya que, con tan solo 24 años, cuenta con un gran palmarés. 'La Araña' se ha proclamado campeón de una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Premier League y una FA Cup con el Manchester City, además de un Mundial, dos Copas América y una Finalissima con la Selección Argentina.

