El Atlético de Madrid no ve puerta en el frío de Kazajistán

CHAMPIONS LEAGUE JORNADA 4 | ASTANA 0 - 0 ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid no consiguió pasar del empate a cero en Astana. Simeone introdujo un par de jugadores no habituales como Siqueira y Saúl, pero no le funcionó la fórmula para encontrar puerta. Incluso los locales tuvieron alguna oportunidad de marcar gol, pero en el pitido final, el resultado era el mismo que en el pitido inicial.