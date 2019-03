El Atlético derrota al Málaga gracias a un gol de Correa y sigue en la pelea por la Liga

El Atlético no tiene intención de dar su brazo a torcer en la lucha por la Liga BBVA. Los rojiblancos han sufrido y han ganado a un correoso Málaga por 1-0 gracias a un tanto de Ángel Correa desde fuera del área. En un partido sin demasiadas opciones para uno y otro equipo, el 16 volvió a dar a los suyos esos minutos de calidad y tres puntos de oro en la pelea por el título.

No fue ni mucho menos fácil, porque a pesar de que los albicelestes llegaban al Vicente Calderón con los deberes hechos en su temporada particular siempre son un hueso se enfrenten a quien se enfrenten. Después del 1-0 de la ida en La Rosaleda, los de Javi Gracia salieron a por todas en un feudo casi inexpugnable en lo que llevamos de curso. Aún así, miraron de tú a tú al Atlético.

A un Atlético al que le costó, y no precisamente poco, meterse en el envite. Excesivamente precipitado, no era capaz de encontrar espacios en la bien colocada zaga malacitana. Impaciente, inseguro con la pelota, y sin ella tan solvente como siempre a pesar de la ausencia de Godín. Pocas opciones hubo de perforar el arco de Ochoa, siendo Torres la mayor amenaza para el azteca mientras Antoine Griezmann pasó casi desapercibido por el verde de la ribera del Manzanares.

Correa, el de los minutos de calidad

También lo intentó Carrasco, jugador que al igual que el 7 rojiblanco se iría al banquillo sustituido quizá pensando en el Bayern de Múnich. Pensando en la Liga salió Correa, un Correa que iba a otra velocidad. Un Correa que representa a la perfección la idea de equipo que tiene Simeone, expulsado en el descanso del partido. Calidad más que cantidad, y calidad es lo que está aportando el 16 cada vez que pone un pie en el césped.

En esta ocasión volvió a resultar decisivo. Ángel encanchó un balón en las cercanías de la frontal, y con un par de recortes hacia fuera se fue perfilando hacia su diestra. Su derechazo rebotó en uno de los múltiples zagueros del Málaga y terminó por sorprender a Ochoa en su única 'laguna' de la tarde. Única porque volvió a salvar a su equipo otra vez cuando Correa buscó el pase de la muerte para el 2-0, un 2-0 que pudo haber llegado antes cuando el argentino envió arriba un tiro fácil para batir al arquero azteca.

Asi que sí, les tocó sufrir a los rojiblancos porque el segundo no llegaba. Porque no había sentencia en el encuentro y porque los de Javi Gracia en ningún momento mostraron bandera blanca. Ahí apareció Oblak, para blocar un tiro de Charles. Y también apareció Filipe, que si no ha superado el nivel exhibido hace un par de cursos antes de irse al Chelsea al menos ya se ha igualado. Minuto a minuto se iba acercando el final. Minuto a minuto se iba acercando una nueva victoria del Atlético.

Partido a partido, toca el Bayern

Y la victoria llegó. Una de las que son importantes por el trabajo que hay detrás. Una que permite a los de Diego Simeone seguir soñando con arrebatar la Liga al Barcelona y de reconquistar el título que ya llevaron a sus vitrinas hace dos temporadas. Ahora toca pensar en la Champions. Partido a partido, el doblete sigue sobrevolando el cielo del Calderón.