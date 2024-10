Así comunicó Xavi a sus jugadores que no seguía a final de temporada: "Creo que empiezo a ser el problema"

El pasado 27 de enero de 2024, tras la derrota del Barcelona ante el Villarreal (3-5), Xavi Hernández comparecía en la rueda de prensa y comunicaba que no seguiría en el banquillo azulgrana después del final de la temporada.

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio", aseguraba aquel día el de Terrasa.

Una decisión sobre la que Xavi, tras reunirse con Laporta, rectificaba tres meses después. Laporta le ratificaba y todo parecía apuntar a que seguiría un año más. "Tenemos la satisfacción de comunicar que Xavi seguirá como entrenador del primer equipo. Sabemos que hizo unas manifestaciones a mitad de temporada pero hoy tenemos la buena noticia de que hemos estado hablando, me ha transmitido la ilusión y la confianza que tiene en el proyecto", aseguraba Laporta el pasado 25 de abril.

"No es un calentón de ayer por la derrota..."

Pero los resultados y el final de la temporada precipitaron otro giro de guión y el final de la historia de Xavi en el banquillo y la llegada de Hansi Flick. Ahora, unos meses después de todo aquello, se ha desvelado la forma en la que el técnico catalán comunicó a sus jugadores su marcha. El Chiringuito emitido la imágenes de 'Barça One' en las que Xavi aparece en el vestuario para comunicar su adiós.

"Buenos días, bon dia. Mirad, sé que no es un día fácil. Primero por la mierda de resultado de ayer. Ya analizaremos y veremos lo que nos ha pasado. Me sabe mal no haberos dicho nada antes de la rueda de prensa que hice después del partido. Pero lo tengo decidido desde hace tiempo. No es un calentón de ayer por la derrota... He decidido ya hace bastante tiempo que creo que empiezo a ser el problema. ¿No sé si queréis decir algo?", apunta Xavi ante sus jugadores.

En ese momento es Sergi Roberto el que pide la palabra y agradece a Xavi y su cuerpo técnico el trabajo realizado.

"Ya sé que quedan todavía cuatro meses juntos pero darte las gracias a ti y a todo el 'staff'", afirma Sergi Roberto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com