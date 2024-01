Arteta se descarta como sustituto de Xavi en el Barça

¿Quién será el sucesor de Xavi Hernández en el Barcelona? Desde que el técnico de Terrassa anunciara el pasado sábado que el próximo 30 de junio dejará el banquillo culé, los rumores no han hecho más que crecer: de Rafa Márquez a Thiago Motta, pasando por Hansi Flick o Jürgen Klopp, los nombres se suceden uno tras otro. No obstante, por ahora hay dos técnicos que parecen descartados: Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Múnich, y Mikel Arteta, preparador del Arsenal.

'Fake news'

Mikel Arteta se descartó como candidato a ocupar el banquillo del Barcelona en sustitución de Xavi. El vasco, criado en la cantera culé, calificó hoy de "totalmente inciertas" las informaciones que le situaban como el recambio de Xavi dado que tenía supuestamente la intención de salir del Arsenal. "¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes", apuntó Arteta, quien acaba su contrato con los 'gunners' en el verano de 2025.

El equipo de Londres marcha tercero en la Premier League, a cinco puntos del líder (Liverpool). Arteta reiteró que está en el lugar y con la gente "adecuada", al tiempo que avisó de que todavía le queda mucho por hacer en el Arsenal, al que dirige desde 2019: "Estoy dedicado a este viaje maravilloso con este club y todavía queda mucho por hacer. Tengo una relación estrecha con la dirección. Las cosas se desarrollan de manera natural. Cuando llegue el momento tendremos ese diálogo (sobre su contrato) y buscaremos la mejor manera de abordarlo", apuntó Arteta, de 41 años.

Si bien se formó en La Masía, el técnico nunca llegó a jugar con el primer equipo del Barcelona, si bien dejó huella como centrocampista en los equipos en los que militó, como el Rangers de Glasgow, la Real Sociedad, el Everton o el propio Arsenal.

Tras la retirada, puso su objetivo en los banquillos y se estrenó como ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, desde donde dio el salto a la dirección del Arsenal hace cinco años. Desde entonces, ha logrado con los 'gunners' una copa de Inglaterra y le discutió el título de liga el pasado año hasta las últimas jornadas.

Comunicado del Bayern

Por su parte, el Bayern Múnich ha emitido un comunicado este lunes en el que asegura que su entrenador, Thomas Tuchel, no se ha ofrecido como sucesor de Xavi en el Barcelona. "Nuestro entrenador Thomas Tuchel respondió el domingo preguntas de aficionados sobre sus experiencias en el extranjero, en el PSG y en el Chelsea. También respondió preguntas sobre fútbol español", apunta el comunicado, firmado por el presidente del Consejo Directivo del club, Jan Christian Dreesen, y el director deportivo, Christoph Freund.

"En ningún momento habló de Xavi Hernández y de su sucesor como se afirmó falsamente. No toleraremos más ese tipo de afirmaciones contra nuestro entrenador que siempre vienen del mismo sector", abunda el Bayern.

El club bávaro responde así al exjugador internacional del Bayern Didi Haman, que calificó de "descaro" las respuestas de Tuchel a un grupo de hinchas y afirmó que en ellas dio a entender que le gustaría entrenar en España: "Se sienta y empieza a hablar de Xavi y de su sucesor y que le gustaría entrenar algún día en España o entrenar al Barcelona. Es un descaro. Se trata de alguien inteligente que no dice algo así sin pensarlo", señaló Hamann en una tertulia de la cadena Sky.

Hamann, desde Sky, se ha convertido en uno de los críticos más duros de Tuchel, que, según él, es el error "más grande del Bayern desde el fichaje de Jürgen Klinsmann" como entrenador. "Es algo (la relación Bayern-Tuchel) que no funciona y él también lo sabe", reseñó Hamann.

El Bayern marcha en la actualidad segundo en la Bundesliga, dos puntos por debajo del líder Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El propio Tuchel se ha expresado varias veces de forma crítica sobre el juego de su equipo, que arrancó la temporada perdiendo la supercopa ante el Leipzig y ha sido eliminado de la Copa de Alemania.