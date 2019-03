El Arsenal se mantiene firme en FA Cup y gana a un modesto Sutton United

FA CUP | SUTTON UNITED 0-2 ARSENAL

El Arsenal no se deja sorprender y consigue vencer al modesto Sutton United de la quinta categoría inglesa. El conjunto de Arsene Wenger no tuvo muchos problemas que ganaron con goles de Lucas Pérez y Theo Walcott. El equipo local ha hecho historia al ser el primer equipo no profesional en llegar a los cuartos de final de esta competición.