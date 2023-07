Arda Güler: "Quiero ser una leyenda del Real Madrid"

El Real Madrid ha presentado este viernes a Arda Güler, la joven perla del fútbol turco que llega al Santiago Bernabéu con tan solo 18 años. El talentoso futbolista se convierte en el quinto refuerzo del Real Madrid tras los fichajes de Jude Bellingham, Fran García, Brahim Díaz y Joselu Mato.

"Quiero agradecer a mi familia y a todas las personas que han hecho posible mi llegada aquí. Quiero ser una leyenda del Real Madrid", han sido las primeras palabras de Arda Güler, que lucirá el dorsal número 24

"Muchas gracias al club por traerme, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por las palabras y por acogerme. Gracias a todos", indicó el joven jugador turco.

Güler salta antes de tiempo al escenario

Arda Güler protagonizó una divertida anécdota durante su presentación cuando, por error, salió al escenario cuando Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aún estaba en mitad de su discurso. El futbolista turco permaneció durante cerca de tres minutos junto a Florentino mientras éste finalizaba su parlamento, dejando una curiosa y divertida anécdota que se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Florentino Pérez destacó que al Bernabéu llega un jugador "de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes" y que aseguró "hace realidad su gran sueño".

"Siempre que llega un nuevo jugador al Real Madrid genera una especial alegría en sus millones de seguidores. Hoy fortalecemos el presente y el futuro. Este equipo está protagonizando uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia y eso ha sido gracias a noveles y leyendas", inició Florentino Pérez.

Florentino: "Güler era pretendido por los grandes clubes del fútbol europeo y mundial"

"Jóvenes jugadores que están creciendo al lado de figuras legendarias y que ya demuestran su potencial para ser grandes estrellas del fútbol mundial. Algunos han logrado con el Real Madrid todos los títulos posibles", añadió el presidente blanco.

"Es un día muy especial porque llega un joven jugador que sueña con triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Un jugador de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes del fútbol europeo y mundial", valoró Florentino Pérez.

"Su talento y trabajo le han llevado a formar parte del Real Madrid. Gracias por haber elegido este escudo y camiseta. Llegas al club de las catorce Copas de Europa, muchas de ellas las has visto conseguir con tantos jóvenes. Has crecido viendo como conseguir estos triunfos y estoy convencido de que has soñado con levantar esos títulos", indicó el presidente del Real Madrid.

"Los valores del Real Madrid te van a acompañar a lo largo de tu carrera y te ayudarán a alcanzar todo lo que te propones. Nunca olvidarás este momento en tu vida. Te acompañarán tus padres y tu hermana que te han dado la fuerza para convertirte en uno de los mejores futbolistas de tu país y una de las figuras emergentes", apuntó el presidente madridista.

"Tienes el mayor desafío de toda tu carrera. Te espera el Bernabéu y una afición que te dará todo y apoyará hasta el final. Te esperan millones de madridistas que ya te ven como uno de los nuestros y te ayudan a soportar la presión de ser jugador del Real Madrid. Conlleva una gran responsabilidad. Desde hoy eres referente para esas personas. El Real Madrid es una manera de vivir la vida. Desde hoy eres un ejemplo para los niños que sueñan con ser jugadores de fútbol y especialmente del Real Madrid. Haces realidad tu gran sueño. Bienvenido a tu casa", concluyó Florentino Pérez.