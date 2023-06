Fútbol

Fran García, presentado con el Real Madrid: "Vengo aquí para ser un jugador grande"

El lateral español regresa al Real Madrid tras tres temporadas en el Rayo Vallecano. "He hecho la mili fuera. Como persona y como jugador he crecido mucho en estos tres años allí. "No vengo a competir directamente con nadie. Pienso en poner mi fútbol al servicio del equipo", ha indicado Fran García.