Brahim Díaz: "Vuelvo más preparado y con ganas de superarme"

Tras la presentación de Fran García, le tocó el turno a Brahim Díaz. El centrocampista español de 23 años regresa tras tres temporadas cedido en el Milan, donde ha crecido en juego y madures hasta convertirse en una de los mejores jugadores del conjunto rossonero.

"Gracias, presidente, por la confianza. Agradecer las muestras de cariño y por considerarme para seguir escribiendo la historia del mejor club del mundo. Sé lo que significa esta camiseta y representar al Real Madrid. Vuelvo más preparado y con ganas de superarme y que la exigencia del Real Madrid marque mi día a día. Como dije el primer día: 'Hala Madrid, sólo Madrid'. Y lo sigo diciendo ahora: 'Hasta el final, vamos Real. ¡Hala Madrid!", indicó Brahim Díaz en su presentación.

El mediocentro malagueño portará el dorsal 21, número que hasta ahora llevaba Rodrygo, quien ahora ha elegido el 11. Brahim Díaz vuelve al Real Madrid tras disputar 124 partidos con el Milan, marcando 18 goles y dando 15 asistencias. Un rendimiento que le hizo ganarse su vuelta al Real Madrid y firmar dos temporadas más, hasta 2027.

Florentino Pérez recibió con palabras de cariño a Brahim Díaz, de quien recalcó que "hoy regresa al Real Madrid uno de los nuestros como es Brahim Díaz.

"Hoy regresas a tu casa tras ganarte el cariño y la admiración en un club histórico como el Milan. Es muy difícil lograr lo que tu has logrado; has contribuido a recuperar el lugar que le corresponde al Milan por su palmarés y su historia", indicó Florentino.

"Has estado tres años en los que has sido un jugador fundamental y de los más queridos por una afición que siempre se acordará de ti. Has sido de los mejores en un fútbol tan difícil como el italiano. Tu familia te ha visto crecer como persona y como jugador y está muy orgullosa de ti, porque saben el sacrificio que conlleva llegar hasta aquí. Nuestra afición va a estar contigo en este camino y te lo dará todo porque sabemos lo que has luchado por ponerte esta camiseta", explicó el presidente del Real Madrid.

"Hoy vivimos otro momento especial. Es una alegría para los madridistas, porque volvemos a dar la bienvenida a un gran jugador que con su talento y ganas de triunfar en el Real Madrid nos hará más fuertes", añadió Florentino Pérez.

"Que nadie tenga dudas de que vamos a seguir construyendo un equipo con ganas de seguir cosechando éxitos y títulos. Cada título es el impulso para el siguiente. El Real Madrid es insaciable hasta en la lucha por lo imposible", concluyó el presidente del Real Madrid.