Los Lakers de Luka Doncic y Lebron James dicen adiós a la temporada

La temporada de los Los Angeles Lakers terminó con una nueva decepción. El equipo angelino cayó eliminado en la primera ronda del 'playoff' de la NBA tras perder 1-4 en la serie ante los Minnesota Timberwolves. El quinto y definitivo encuentro, disputado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, finalizó con un 96-103 que pone punto final a la campaña de los californianos.

Tras la derrota, todas las miradas se dirigieron a LeBron James, que a sus 40 años completó su 22ª temporada en la NBA. El veterano alero dejó en el aire su continuidad como jugador profesional y admitió que valorará su futuro en las próximas semanas.

"Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi círculo de confianza para comentarlo y ver qué pasa"

"Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi círculo de confianza para comentarlo y ver qué pasa. Luego también tendré una conversación conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando", declaró en rueda de prensa. "La verdad es que ahora mismo no tengo la respuesta", abundó el de Akron.

Cuestionado por los posibles movimientos que podrían hacer los Lakers en el mercado veraniego, James insistió en que ahora mismo su foco está en sí mismo: "La verdad, tengo muchas cosas que pensar sobre mí mismo, así que no sé cómo será la plantilla. No sé, la verdad, en qué punto estoy yo ahora mismo", reconoció.

En el último encuentro ante Minnesota, LeBron firmó una buena actuación individual con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Sin embargo, no fue suficiente para evitar una eliminación que, como él mismo admitió, deja un sabor amargo: "Cada temporada en la que no he llegado a las finales o no he ganado el campeonato ha sido una decepción", lamentó. "Decepción e insatisfacción", fueron las palabras con las que definió el desenlace.

Doncic también se despide con "tristeza"

Otro de los grandes nombres del equipo, Luka Doncic, también compareció tras la eliminación. El base esloveno firmó 28 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, aunque disputó toda la segunda parte con molestias tras una caída sufrida antes del descanso.

"Obviamente hay tristeza. No jugué como debería y como equipo no jugamos como podíamos. Pero enhorabuena a Minnesota: jugaron una serie extraordinaria. Fueron el mejor equipo, honestamente", reconoció.

Doncic, que este verano será elegible para una extensión de contrato con los Lakers, aseguró que aún no ha tomado ninguna decisión al respecto: "No he pensado en eso todavía", dijo.

Aun así, se mostró agradecido con la franquicia: "Ha sido genial, honestamente. La manera en la que los fans me aceptaron ha sido increíble, la manera en que la comunidad me aceptó ha sido increíble. Estoy realmente contento de estar aquí".

El esloveno también destacó el orgullo que siente por vestir la camiseta de los Lakers: "No diría presión pero es un orgullo representar a uno de los mejores equipos del mundo. Es un orgullo representar a los Lakers".

