La árbitra suspendida por un vídeo sexual se defiende: "No soy esa mujer, no tiene nada que ver conmigo"

Elif Karaarslan, árbitra turca de 24 años y que fue sacionada por un vídeo sexual en el que presuntamente aparece junto al inspector de árbitros de la Superliga, Orhan Erdemir (61 años), ha roto su silencio y ha defendido su inocencia, reiterando que no es ella la mujer que aparece en el vídeo y que éste ha sido realizadon con Inteligencia Artificial, algo que ya aseguró su abogado al destaparse el escándalo.

"Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy sólo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última", asegura Elif Karaarslan.

"Hay un vídeo sexual que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer", denuncia la árbitra turca.

Esat Özel, el abogado de la colegiada turca, ya emitió un comunicado hace unos días defendiendo a su clienta y asegurando que el vídeo había sido creado "enteramente mediante inteligencia artificial"

"Se publicó en las redes sociales un vídeo montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con mi cliente de ninguna manera... Cuando se examina el vídeo queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente por ordenador", apunta Esat Özel.

"Todos sabemos que, especialmente en los últimos años, se han hecho esfuerzos para apuntar a figuras populares como políticos y artistas y difamar a la gente con vídeos visuales o sonoros artificiales. Recientemente, parece que muchos políticos han sido victimizados de manera similar. Hay muchos otros ejemplos similares a este producidos con inteligencia artificial. Cuando se examina el vídeo, queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación conocida fueron ensambladas íntegramente por computadora", denuncia el abogado de la árbitra turca.

Erdemir, quien fuera árbitro internacional de la FIFA entre 1999 y 2002, denunció su reputación fue arruinada a raíz de este caso.

"Mi carrera como árbitro y observador, que he mantenido con orgullo durante más de 30 años sin una sola mancha, ha dado un vuelco. Mi reputación ante los ojos de mi familia, mi círculo de amigos y la comunidad arbitral ha sido destruida", afirmó el excolegiado de 61 años.

