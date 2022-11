El aplaudido discurso de Klopp sobre el Mundial de Qatar: "Nadie los ha denunciado y mucha gente ha ganado dinero"

Jürgen Klopp, además de ser un extraordinario entrenador, siempre se ha mostrado sincero y transparente a la hora de pronunciarse sobre temas sociales y en este caso, sobre la polémica elección y organización de Qatar como país anfitrión del Mundial 2022.

El alemán ha dado caña a periodistas, organizadores y demás a la hora de referirse a las penosas condiciones de los trabajadores que han formado parte de las construcciones de los estadios e infraestructuras en estos últimos años.

"Ha habido muchas oportunidades para denunciarlo"

"He estado pensando: 'oh, vaya, es difícil construir estadios en Qatar porque tienes que hacerlo en verano a 50 grados de temperatura o lo que sea'. Eso no es bueno para una persona, estar bajo el sol haciendo trabajo físico. Es imposible, para ser sinceros. Pero nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del Mundial. Dos y tres años para decir: "Por cierto, el proceso no está bien". Pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas", explicó el técnico del Liverpool.

Crítico con periodistas y organizadores

El ex del Borussia hizo autocrítica pero señaló directamente a los periodistas: "Vosotros sois periodistas. Deberíais haber mandado ese mensaje y no habéis escrito grandes artículos críticos sobre el asunto. Porque son "las cosas de Qatar". No, las circunstancias son claras. Todos somos culpables. Eso es así", comentó.

A la hora de referirse a si los jugadores deberían haber salido a criticar la organización del Mundial, el germano fue claro y conciso: "Decirle ahora a los jugadores "tenéis que llevar este brazalete o si no estaréis de este lado y no del otro". No, no, no. Son futbolistas. Es un torneo. Nosotros lo hemos organizado y los jugadores irán y jugarán lo mejor que puedan para sus países", concluyó Klopp.

Algunas prohibiciones del Mundial en Qatar

El Mundial en Qatar no podrá desarrollarse como estamos acostumbrados debido a las estrictas y extremistas leyes que existen en el país árabe.

"Vestir con modestia", sin minifaldas ni hombros al descubiertos. "Es importante que vosotras y vuestros maridos o parejas entendáis que no estáis por encima de la ley. Todas las indicaciones están hechas para protegeros en cualquier caso de indiscreción. Las multas y la acción judicial son muy comunes", aseguró la FA.

Prohibido palabrotas en público, poner la música alta, gritar, llamar la atención, hacer gestos groseros, beber en público o actuar de manera inapropiada durante la llamada a la oración.

Tirar basura al suelo está multado con hasta 6.000 libras y penado con un año de cárcel.