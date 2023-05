Apelación reduce de cinco a tres partidos el cierre parcial de Mestalla tras los insultos racistas a Vinícius

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido rebajar el cierre de la grada Mario Kempes de Mestalla de cinco a tres partidos, después de la sanción impuesta por Competición por los insultos racistas que sufrió Vinícius durante el Valencia - Real Madrid del pasado domingo. Además, la multa económica se ve reducida también de los 45.000 euros iniciales a 27.000 euros.

La decisión de Apelación llega un día después de que se rechazara la cautelar solicitada por el club valencianista para el cierre de esa parte de la grada de Mestalla. El Valencia recibe este domingo al Espanyol en un partido clave por la permanencia.

El Valencia alegó la nulidad de la resolución de instancia "por no seguir el procedimiento realmente indicado y producirle así indefensión, no habiendo podido tampoco analizar la prueba videográficas por habérsele remitido solo unas horas antes", por haber acreditado "el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas" y por entender que "al menos los hechos no debieron calificarse un modo tan grave como se hizo y apreciar la concurrencia de una circunstancia atenuante".

Apelación reduce ahora la sanción al estimar que "no se tuvieron suficientemente en cuenta" en el dictamen de Competición las acciones que implementó el Valencia, "incluida la atenuante" que presentó en su recurso.

"En consecuencia, cabe estimar parcialmente el recurso, reduciendo la sanción a clausura parcial por un periodo de tres encuentros y la correspondiente rebaja de la multa a 27.000 euros", sentencia Apelación.

Pese a la reducción del castigo, el Valencia mantiene su hoja de ruta y recurrirá al TAD para intentar lograr la anulación total del castigo impuesto por el Comité de Competición.