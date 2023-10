Apelación reduce a 2 los partidos de sanción a Nacho: estará disponible en el Clásico

Buenas noticias para el Real Madrid. Este lunes se ha conocido que el Comité de Apelación ha escuchado y ha aceptado la petición del equipo blanco de reducir de 3 a 2 los partidos de sanción a Nacho Fernández tras su dura entrada a Portu en Montilivi.

Así ha comunicado la RFEF la decisión en su página web: "Estimar parcialmente el recurso formulado por el Real Madrid CF contra la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, de 3 de octubre de 2023, confirmando la existencia de una infracción del artículo 122 del CD de la RFEF, pero reduciendo la sanción impuesta a D. José Ignacio Fernández Iglesias a DOS PARTIDOS, con multa accesoria en cuantía de 700 € al club y 600 € al infractor, en aplicación del artículo 52 CD".

Ancelotti respira

De esta forma, el Madrid se sale con la suya y recuperará a un defensa central en un momento crítico para la zaga blanca ya que Militao y Alaba son bajas. Nacho tendrá que cumplir su segundo (tras Osasuna) y último partido de sanción este fin de semana en la visita de su equipo al Sánchez Pizjuán, dónde se enfrentará al Sevilla. El próximo 28 de octubre volverá a los terrenos de juego para, en principio, formar pareja de centrales con Antonio Rüdiger, que no podrá ver amarilla ante el Sevilla si quiere estar en el Clásico.

Nacho: "No soy un asesino"

Días después de la dura entrada a Portu y tras pronunciarse en redes ese mismo día, Nacho volvió a salir a la palestra para aclarar lo sucedido y defenderse de ciertos ataques: "Me considero un gran profesional, lo saben los rivales, admito mi error, he pedido disculpas y ya está. Solo me importa que Portu está bien. No me considero ni un criminal, ni un asesino, me considero un gran profesional. Al único al que tenía que pedir perdón era a Portu y ya estoy tranquilo", aseguró el jugador formado en la cantera madridista.

Una fea entrada con 0-3 a favor

La acción tuvo lugar en el Girona 0-3 Real Madrid del pasado 30 de septiembre en Montilivi, dónde el defensa madridista realizó una durísima entrada al delantero del conjunto catalán provocando que este saliera en camilla. Poco después se conoció la lesión del ex del Getafe: un edema óseo en el maléolo tibial del tobillo derecho y una rotura muscular en la parte izquierda del glúteo.

Ante la dureza de la acción, el comité de disciplina de la RFEF le sancionó con tres partidos "por emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades del ofendido, con multa accesoria al club en cuantía de 1.050 euros y de 600 euros al infractor".