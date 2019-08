Antonio de la Rosa comenzaba su aventura hace más de dos meses. De San Francisco a Hawái en Paddle Surf. Nada menos que 4.750 kilómetros y 76 días, en los que le ha dado tiempo hasta a cumplir años.

Antonio ha tenido que enfrentarse a duros oleajes y al fuerte viento: "Uff, el peor día de mi vida. He vomitado", vemos en uno de sus vídeos.

A eso se le suma un pequeño desvío nada más comenzar: "To the north and i think...". Pero retomó bien el rumbo. Los medios americanos alucinaban con su historia: un motor, entre comillas, que ha navegado 700 kilos de embarcación.

A Antonio el planeta se le empieza a quedar pequeño. "Parecía imposible, pero es real", dice Antonio. Todo un éxito, pero ahora toca descansar.