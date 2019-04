Antena 3 tiene acceso a la declaración completa de Cristiano Ronaldo: "Nunca tuve problemas en Inglaterra, por eso me gustaría volver"

En el centro de la sala, Cristiano Ronaldo ante la jueza. A su izquierda, la fiscal y el abogado del Estado. A su derecha, los abogados de la defensa. Así permanecieron durante los 90 minutos que duró una declaración en la que el futbolista.

"Yo nunca pasé por esto en mi vida. Mi garganta está llorando", decía Cristiano en el juicio. "¿Dónde estoy yo? Hablando con la señoría, que no tengo culpa de nada... ¡Ay Dios mío!", añadía.

"Jorge, tú en esto eres como yo, un tonto, no entiendes nada"

La jueza y el jugador del Real Madrid tuvieron varios choques de opiniones durante el juicio. "Los funcionarios de la Agencia Tributaria han considerado que hay datos incorrectos. Pero vamos, si se llamase Antonio Pérez, sería lo mismo", le decía la jueza, a lo que Cristiano respondió: "No, eso no lo creo, son cuestiones técnicas".

Dirigiéndose a Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo se defendió tanto a él como a su representante, diciendo que ambos son "tontos". "Jorge, tú en esto eres como yo, un tonto, no entiendes nada", aseguró Cristiano.

También quiso defenderse alegando que tiene "seis años de escolaridad", llevando su declaración al ámbito personal sobre su relación con Jorge Mendes: "Él es el padrino de mis hijos, la persona en quien más confío, es honesto y no tiene maldad ninguna".

Aseguró pagar "lo que la ley dice"

Negó al abogado del Estado que quisiese pagar menos impuestos, asegurando que siempre quiso "pagar lo que la ley dice". "Aquí no hay ninguna fórmula, conmigo no existen las fórmulas", explicó el portugués.

Para finalizar, Cristiano Ronaldo se mostró desafiante, retando al fiscal a llevarle de nuevo ante la Justicia si no decía la verdad. "Yo le miro a los ojos y le digo la verdad. Si estoy mintiendo, que me llame aquí otra vez y que me pongan una penalización", concluyó.