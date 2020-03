Ángel Torres: "El Getafe no va a volar a Italia, le pese a quien le pese"

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró anoche en ‘el Transistor’ de Onda Cero que su equipo no va a viajar a Italia para disputar su eliminatoria ante el Inter de Milán de octavos de final de la Europa League.

"El Getafe no va a volar a Italia, le pese a quien le pese. Si perdemos la eliminatoria lo haremos con la cabeza muy alta. Yo tengo miedo a que mi gente se contamine. Vamos al foco principal. No podemos jugar con esas condiciones. Y ya la disputaremos la próxima campaña o cuando nos dejen. No debemos ir a Italia, solamente nos podemos traer el virus y que nos contagiemos. Hemos cambiado el entrenamiento por la tarde, para tener más horas pero a estas horas, el Getafe no va a viajar", aseguró de forma contundente Ángel Torres.

El presidente del Getafe aseguró que ha solicitado a la UEFA que busquen una alternativa para no tener que volar a Milán, uno de los focos principales del COVID-19 en Europa.

"Hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión", explicó Ángel Torres en los micrófonos de Onda Cero.

El presidente del Getafe se mostró contundente y aseguró que habría que parar ante la situación en la que nos encontramos.