Ancelotti tira de ironía con los premios The Best: "Vinicius estuvo llorando horas..."

Carlo Ancelotti ha comparecido en la previa del partido liguero ante la Real Sociedad y ha sido preguntado por Vinícius y su ausencia en los premios The Best de la FIFA. El italiano ha tirado de ironía para ecxplicar cómo se tomo el brasileño este asunto.

"Le vi llorando en el vestuario, le pregunté por lo que ha pasado y me dijo que no le metieron en esta lista (premios 'The Best'). Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas y no hemos sido capaces de pararlo", bromeó Ancelotti.

Más serio, el entrenador del Real Madrid no quiso concretar cuando estará lista Vinícius para regresar, pero sí confirmo que "está recuperando muy bien" de la lesión que sufrió el 25 de agosto en Balaídos.

"El día preciso no lo sé pero la realidad es que está recuperando muy bien. No queremos forzar su recuperación pero la cicatriz está casi completamente bien, está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo", indicó Carlo Ancelotti.´

"Se va a recuperar antes de las seis semanas que se han dicho", explicó el entrenador del Real Madrid.

"Modric tendrá más protagonismo"

En otro orden de cosas, el de Reggiolo analizó el rol que le tiene reservado este curso al croata Luka Modric.

"Todos estuvimos de acuerdo con renovar a Luka, él estaba encantado y nosotros también. Después, cambió su papel, porque solo ha jugado titular un partido, pero tendrá más protagonismo. Seguirá siendo siempre importante, también este año. Este tema lo he hablado con él", confesó el italiano.

"Ha tenido que aguantar un poco más, he intentado dar más protagonismo a los jóvenes para ver qué pueden aportar, y lo han hecho bien. No necesito dar minutos a Modric o a Kroos para ver lo que pueden aportar, lo que pueden aportar lo sé perfectamente, y lo van a aportar también este año, aunque sea con menos minutos que el año pasado. Atrás hay jugadores extraordinarios", explicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid también analizó el gran rendimiento de Jude Bellingham, que ha marcado en los cuatro partidos ligueros del conjunto blanco.

"Bellingham debe ser evaluado en este momento por lo que hace en el campo. Lo está haciendo bien. Puede ser que no fuera muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel que tiene ahora; ahora juega en una liga importante, en un club importante, y lo está haciendo muy bien. No me sorprende, es un jugador que está muy concentrado, es muy serio y muy profesional, no es un jugador que pueda perder la cabeza si alguien habla bien de él", declaró Ancelotti.

"Hemos notado que en los partidos que jugaba con el Dortmund tenía la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada, se encuentra bien ahí y es un jugador que tiene mucha continuidad y un físico importante. ¿A cuántos goles puede llegar? No lo sé. Tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho en el juego de ataque", concluyó el italiano.