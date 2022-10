Ancelotti: "Somos un equipo que lo está haciendo bien, pero no invencible"

Carlo Ancelotti ha admitido que no se sienten "invencibles" antes del partido de Liga ante el Sevilla tras los últimos resultados: "El equipo está bien, tenemos una buena dinámica y tenemos que seguir así, tendiendo en cuenta que cada partido tiene su dificultad. El Sevilla está intentando salir de un periodo difícil y lo está haciendo bien. En los últimos partidos ha demostrado compromiso y actitud, nos costará como siempre, no existen los partidos que no te cuesten", dice el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

El entrenador, a pesar de la racha positiva de este inicio de curso con 15 partidos sin perder, ha querido recalcar que no se sienten "invencibles": "En la historia del fútbol nunca ha habido equipos invencibles, cualquiera te puede ganar. Hay muchas cosas que pueden determinar el resultado final, somos un equipo que lo está haciendo bien, pero no invencible, y queremos seguir".

Cree que la continuidad es importante: "No siempre somos contundentes, con compromiso colectivo, a veces nos miramos demasiado al espejo. Hay muchas cosas que puedes mejorar a nivel colectivo", apuntó. "A nivel individual es difícil mejorar a estos jugadores. La genética aquí, hay que agradecer a los padres porque nos han dado jugadores de gran calidad".

Vuelve Courtois

Preguntado por el estado de Courtois, que ya ha completado dos sesiones con el grupo recuperado de su ciatalgia, Ancelotti avanzó que vuelve a la convocatoria, que solo tendrá la baja por lesión de Dani Ceballos: "Todos han recuperado, si hago algunos cambios es solo para evitar problemas futuros, pero mañana no voy a cambiar mucho".

El técnico también valora el buen momento que atraviesa Fede Valverde, que ya suma seis goles en Liga: "Me parecía raro que con la calidad que tiene solo marcara un gol el año pasado. Ahora tiene mucha confianza y es normal que marque desde fuera del área, su golpeo es tremendo, casi como el de Asensio", comenta el italiano, que ironizó afirmando que no subirá la apuesta con el mediocentro, al que aseguró que si convertía menos de 10 goles este año rompería su carné de entrenador.

El de Reggiolo ha actualizado también la situación de Toni Kroos y su renovación: "He hablado con Kroos, está muy tranquilo, se lo pensará después del Mundial. Personalmente, creo que va a seguir, su nivel ahora es mejor que el año pasado. Está a un nivel muy alto".

Precisamente, Ancelotti ha querido poner en valor la "tranquilidad" que reina en el vestuario. Eso sí, tiene claro que "el momento de dificultad llegará": "El año pasado llegó dos veces y lo pudimos sacar rápidamente. Cuando llegue, tenemos que estar listos".